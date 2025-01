Campinas enfrenta alagamentos e fecha parques

Na última quarta-feira (29), Campinas (SP) registrou um acumulado de 85,7 milímetros de chuvas em apenas 72 horas, conforme informou a Prefeitura local. Em resposta ao forte temporal, a administração municipal decidiu fechar cinco parques públicos da área central na quinta-feira (30), como parte da “Operação Chuvas de Verão”.

Essa operação estabelece diretrizes para o fechamento de áreas verdes quando o índice pluviométrico atinge 80 milímetros em três dias. Os parques afetados incluem a Lagoa do Taquaral (Parque Portugal), Bosque dos Jequitibás, Lago do Café, Bosque Chico Mendes e Bosque da Paz Yitzhak Rabin.

A reabertura desses espaços será reavaliada após um período de 24 horas, uma vez que a Secretaria de Serviços Públicos ressalta a necessidade de precauções em áreas arborizadas durante períodos chuvosos. Mesmo com manejo adequado, chuvas intensas e solo encharcado podem ocasionar quedas de árvores saudáveis.

A população é orientada a adotar medidas preventivas, evitando transitar por áreas de risco. Além disso, a Defesa Civil alertou para locais suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e outros fenômenos relacionados ao clima severo.

No episódio da quarta-feira, o temporal provocou alagamentos em diversas ruas e avenidas da cidade, incluindo o estádio Moisés Lucarelli, que se preparava para receber um jogo entre Ponte Preta e Corinthians. O evento, inicialmente programado para às 19h45, foi remarcado para as 20h15 devido às condições adversas.

De acordo com dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, a cidade sofreu com quase 59,2 milímetros de chuvas concentrados em um curto espaço de tempo. Até o momento da atualização das informações, não havia relatos de feridos associados aos incidentes causados pela chuva.

Entre as principais ocorrências registradas estão: alagamento nas dependências do estádio Moisés Lucarelli; cinco imóveis inundados nos bairros Parque Taquaral, Jardim Eulina, Jardim Leonor e Novo Campos Elíseos; alagamento no pátio de acesso ao raio-x do Hospital Mario Gatti; além de veículos presos ou arrastados pela correnteza nas avenidas Princesa d’Oeste e Orosimbo Maia.

A Prefeitura orienta os cidadãos a entrarem em contato com os serviços de emergência através dos números: 199 para alagamentos e quedas de árvores; 118 para emergências no trânsito; 193 para situações críticas; e 156 para solicitar vistorias relacionadas à poda ou remoção de árvores.