Campinas inicia plantio de novas árvores

A Prefeitura de Campinas, em São Paulo, deu início nesta segunda-feira (27) ao plantio de novas árvores no entorno do Centro de Convivência Cultural, localizado no Cambuí. Essa ação segue a retirada de 18 árvores que apresentavam risco de queda, um procedimento que foi motivado por chuvas intensas que resultaram na derrubada de três espécimes no final do ano passado e no começo deste ano.

De acordo com informações da administração municipal, o novo plantio visa substituir as espécies removidas por aquelas consideradas mais saudáveis e adequadas ao ambiente. As áreas que receberão as novas mudas incluem a Praça Imprensa Fluminense e outras quatro praças menores nas proximidades.

As espécies selecionadas para o replantio são:

Cinco melaleucas;

Três grevíleas;

Quatro ipês-amarelos;

Duas espatódeas;

Um calistemo;

Um ipê-roxo;

Uma cabreúva;

Um aldrago.

A decisão de realizar a substituição das árvores foi baseada em laudos técnicos elaborados por profissionais da prefeitura e da Defesa Civil, que atestaram a necessidade da ação devido às condições fitossanitárias das espécies. A administração ressaltou que todas as intervenções seguem as diretrizes do Guia de Arborização Urbana de Campinas (Gauc), garantindo a preservação e o cuidado com o patrimônio verde da cidade.

Além disso, a prefeitura destacou que o serviço na Praça Imprensa Fluminense, considerada patrimônio tombado, foi autorizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc). Somando as novas plantas ao total existente, a área do Centro de Convivência e suas adjacências contará com aproximadamente 120 árvores.

A Feira Cultural que ocorre nos finais de semana permanece ativa, sem interrupções, garantindo assim a continuidade das atividades na região.

A queda de árvores em áreas urbanas é um desafio constante para as prefeituras, especialmente em períodos chuvosos, sendo fundamental a realização de monitoramentos regulares e ações preventivas para garantir a segurança dos cidadãos e a saúde do ambiente urbano.