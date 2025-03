Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador entra na terceira rodada com confrontos decisivos

A terceira rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador acontece neste final de semana com partidas distribuídas entre sexta-feira (21) e domingo (23). Os jogos serão realizados nos Centros Técnico de Treinamento (CTT) de Ouro Fino e Jardim Caçula, reunindo equipes em busca da classificação para a próxima fase.

A competição, organizada pela Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, já começa a definir os classificados para a fase final. Após duas rodadas, algumas equipes despontam na liderança de seus grupos, enquanto outras buscam a recuperação para manter viva a chance de avançar.

A rodada começa na sexta-feira, às 19h50, no CTT Ouro Fino, com o confronto entre Confiança e Alvi Negro, dois times do Grupo C que ainda não venceram na competição. Ambas as equipes buscam somar três pontos para sair das últimas posições e entrar na briga pela classificação.

No sábado (22), a bola rola para três jogos no CTT Ouro Fino. Às 16h50, Quarta Divisão e Lago se enfrentam em um duelo direto pela liderança do Grupo B. O Lago chega embalado com duas vitórias, enquanto o Quarta Divisão quer se manter na briga com um bom resultado. Em seguida, às 18h30, Santa Luzia encara o Barro Branco, e às 19h50, Malorkas tenta se recuperar diante do Leões, ambos ainda sem pontuar no Grupo B.

O domingo (23) será de rodada cheia, com partidas nos dois campos. No CTT Ouro Fino, às 08h50, o Alvorada defende a liderança do Grupo C contra o Aliados, que também soma três pontos e pode embolar a chave com um triunfo. Mais tarde, às 10h40, Jardim Luzo encara Beija Flor, seguido do confronto entre Planalto e Vasquinho, ambos com três pontos no Grupo D. Fechando a programação do campo, às 14h10, Vila Sueli e Vila Suissa fazem um duelo direto pelo topo da tabela no Grupo D.

Já no CTT Jardim Caçula, a rodada inicia às 08h50 com Vila Gomes e Soma. O Vila Gomes tenta somar seus primeiros pontos na competição, enquanto o Soma quer se consolidar na disputa. Às 10h40, a Inter enfrenta a A.C.E.A., seguido do embate entre Boa Sorte e Águia de Ouro, líderes do Grupo A, que prometem uma disputa acirrada pelo primeiro lugar. O último jogo do dia será no Grupo C entre Brisão e Maristela, às 14h10.

Na classificação geral, o Grupo A tem Águia de Ouro e Boa Sorte como líderes, ambos com seis pontos, enquanto Inter soma três. No Grupo B, Lago lidera com seis pontos, seguido por Quarta Divisão e Jardim Luzo, com quatro. No Grupo C, Alvorada se destaca com 100% de aproveitamento, enquanto Santa Luzia e Aliados correm atrás. Já no Grupo D, Vila Sueli tem seis pontos e enfrenta a Vila Suissa, que pode igualar a pontuação em caso de vitória.

O campeonato segue movimentando os campos de Ribeirão Pires e atraindo torcedores apaixonados pelo futebol amador. Os jogos continuam nas próximas semanas, com a definição dos classificados se aproximando. Até lá, as equipes seguem treinando forte e buscando os pontos necessários para avançar na competição e manter vivo o sonho do título municipal.

Confira os confrontos da 3ª Rodada:

Sexta (21)

CTT Ouro Fino

19h50 – Confiança x Alvi Negro

Sábado (22)

CTT Ouro Fino

16h50 – Quarta Divisão x Lago

18h30 – Santa Luzia x Barro Branco

19h50 – Malorkas x Leões

Domingo (23)

CTT Ouro Fino

08h50 – Alvarada x Aliados

10h40 – Jardim Luzo x Beija Flor

12h30 – Planalto x Vasquinho

14h10 – Vila Sueli x Vila Suissa

CTT Jd. Caçula

08h50 – Vila Gomes x Soma

10h40 – Inter x A.C.E.A.

12h30 – Boa Sorte x Águia de Ouro

14h10 – Brisão x Maristela

Confira a classificação do campeonato:

Grupo A

1º Águia de Ouro (6 Pontos)

2º Boa Sorte (6 pts)

3º Inter (3 pts)

4º Brisão (1 pts)

5º ACEA (1 pt)

6º Maristela (0 pt)

Grupo B

1º Lagos (6 Pontos)

2º Quarta Divisão (4 pts)

3º Jardim Luzo (4 pts)

4º Beja Flor (3 pts)

5º Leões (0 pt)

6º Malorkas (0 pt)

Grupo C

1º Álvorada (6 Pontos)

2º Santa Luzia (3 pts)

3º Aliados (3 pts)

4º Barro Branco (2 pts)

5º Confiança (1 pt)

6º Alvi Negro (1 pt)

Grupo D

1º Vila Sueli (6 Pontos)

2º Vila Suissa (3 pts)

3º Vasquinho (3 pts)

4º Planalto (3 pts)

5º Soma (3 pts)

6º Vila Gomes (0 pt)