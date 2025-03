Campeonato Argentino de Natação: atletas do SESI-SP conquistam medalhas e recordes

A equipe Junior de Natação do SESI-SP voltou do Campeonato Argentino com a bagagem recheada de medalhas e recordes pessoais, começando muito bem a temporada 2025. A competição foi disputada na piscina do Parque Olímpico de Buenos Aires, na Argentina, nos dias 14 e 15 de março.

Logo no primeiro dia de provas, Kauã Santos, Gabriel Machuco e Sophia Isidoro quebraram os recordes das provas que disputaram. Kauã nadou os 100 metros peito em 1:02.64, enquanto Gabriel Machuco fez o tempo de 2.06.78 na prova dos 200 medley. Já Sophia marcou 27.60 nos 50metros borboleta.

No sábado, Kauã Santos ainda bateu o recorde de prova nos 50 metros peito com 28.25, Gabriel Machuco nos 100 m livre com 50.48, assim como Júlia Ariosa e Beatriz Galdino fizeram as melhores marcas do torneio nos 100 metros livre, (57.55 e 58.82).

“O fato de eles superarem suas próprias marcas pessoais demonstra uma grande evolução já nas dez primeiras semanas de treino do ano, o que nos dá uma perspectiva muito positiva para as próximas etapas”, avaliou o técnico Fenando Vanzella. No total, foram 17 medalhas de ouro, 03 de prata e 04 de bronze, com 7 recordes de campeonato.

O treinador destacou ainda as experiências adquiridas em uma competição internacional, segundo ele, fundamentais para a construção dos atletas. “Eles puderam estar ao lado de vários nadadores com boas qualidades técnicas. Essa interação e essa oportunidade de você vivenciar um outro nível de competição, com diferentes línguas e culturas, agrega também na vida pessoal de cada um. Isso é muito importante nesse crescimento”, concluiu Vanzella.