Colisão entre avião e helicóptero deixa campeões de patinação artística entre as vítimas

Na noite da última quarta-feira (29), uma tragédia no espaço aéreo de Washington, D.C., resultou na colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar, levando à queda da aeronave e à confirmação de múltiplas fatalidades. Entre os ocupantes do avião estavam Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, renomados campeões mundiais de patinação artística, segundo informações divulgadas pela agência russa RIA e confirmadas pela Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos.

Shishkova e Naumov, que conquistaram o título mundial em 1994, estavam retornando de um treinamento realizado no Kansas, acompanhados por outros patinadores. Informações preliminares indicam que Maxim, filho do casal, também estava a bordo do voo que transportava 64 passageiros e membros da tripulação.

A RIA reportou que até quinze indivíduos a bordo do avião poderiam estar relacionados ao universo da patinação artística. Até o presente momento, não houve relatos de sobreviventes do acidente, que chocou a comunidade esportiva internacional.

A Federação de Patinação dos Estados Unidos expressou sua profunda tristeza através de um comunicado: “Estamos devastados por essa tragédia e nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas. Continuaremos monitorando a situação e divulgaremos mais informações assim que possível”.

O acidente ocorreu por volta das 21h, horário local, quando as duas aeronaves colidiram no ar. Equipes de busca estão realizando operações no Rio Potomac, próximo ao local estimado da queda. Até o último relatório, 18 corpos haviam sido recuperados das águas, sem registros de sobreviventes.

A Associated Press informou que o helicóptero envolvido na colisão estava em um voo de treinamento quando o trágico incidente aconteceu.

O impacto dessa tragédia reverbera não apenas no mundo da patinação artística, mas também nas comunidades relacionadas à aviação e segurança aérea, levantando questões sobre protocolos de segurança e comunicação entre aeronaves civis e militares.