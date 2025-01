Campeão Brasileiro de Kart, mineiro Rafael Guimarães, acelera para novos desafios em 2025

Depois de uma temporada brilhante em 2024, repleta de conquistas que marcaram sua trajetória no kartismo, Rafael Guimarães está com o pé no acelerador e os olhos no futuro. Ele já iniciou os preparativos para voltar às pistas nesta temporada de 2025. Com uma dedicação que impressiona, Rafael está em São Paulo, participando de treinos intensivos e fazendo ajustes no equipamento, visando as primeiras competições do ano, que começam já neste mês de fevereiro.

O ano passado foi incrível para o jovem piloto mineiro, que levantou troféus importantes do kart nacional, como a 3ª edição do Troféu Ayrton Senna, o Campeonato Brasileiro na Mini 2T e a 1ª edição do Regional Cup Brasil. Essa última conquista garantiu a ele uma vaga para representar o Brasil na WSK Final Cup, uma das competições mais prestigiadas do planeta, realizada no Circuito Cremona, na Itália. Um feito que não só orgulha o estado de Minas Gerais, mas também mostra o Brasil como celeiro de novos talentos no mapa do automobilismo internacional.

Para continuar nesse ritmo de sucesso, Rafael mantém a parceria com a Speed Racing, equipe que tem sido fundamental em sua trajetória. “É difícil repetir um ano como o de 2024, mas acredito no meu potencial e no trabalho da equipe. A Speed Racing é minha segunda família, e sei que juntos podemos alcançar grandes coisas. Também quero voltar a correr fora e levar a bandeira do Brasil para outros países”, diz o piloto, com a empolgação típica de quem vive intensamente sua paixão pelo kart.

Em 2025, os desafios não param. Rafael tem como objetivo repetir o bom desempenho em competições como a Copa São Paulo Light, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e Regional Cup. Cada prova será uma nova oportunidade para mostrar sua capacidade e consolidar seu nome entre os melhores do país.

Os primeiros testes de fogo já têm data marcada. No dia 22 de fevereiro, Rafael estará na pista do Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, para a primeira etapa da Copa São Paulo KGV. Em seguida, no dia 15 de março, ele encara a segunda etapa da Copa São Paulo Light. São competições que prometem emoção, com o mineiro pronto para deixar sua marca.

Rafael Guimarães integra a equipe Speed Racing e conta com o patrocínio das empresas DCIT Tecnologia e GR5 Rent a Car.