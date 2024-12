Francisco Rocha é Campeão da Copa São Paulo KGV na categoria Rotax Mini Max

Este fim de semana marcou o encerramento da temporada 2024 da Copa São Paulo KGV no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), com as 8ª e 9ª etapas da competição, esta última com provas da Super Final da competição. A disputa atraiu grandes talentos do kartismo nacional, e Francisco Rocha (Equipe: Car Racing / Coaches: Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis), líder da categoria Rotax Mini Max, foi o grande destaque, confirmando seu favoritismo ao título com um desempenho impecável.

Em uma temporada espetacular, o piloto paulista, vem acumulando experiências de destaque em 2024. Além da brilhante campanha na Granja Viana, ele representou o Brasil no Mundial Rotax em Sarno, na Itália, após vencer a seletiva nacional, que abrangeu quatro etapas do Paulista KGV. Sua evolução técnica e maturidade na pista têm chamado atenção e reforçam seu potencial no kartismo.

Francisco chegou à etapa final com uma trajetória sólida ao longo do ano. Campeão do 1º turno da Copa, ele entrou para a decisão do 2º turno com foco total. Na sexta-feira (29), durante a 8ª etapa, o piloto enfrentou desafios logo na tomada de tempos, onde uma penalização o colocou na oitava posição do grid. Mostrando foco, venceu a primeira bateria, mas outra penalização o deixou em segundo. Determinado, dominou a segunda bateria e garantiu o título do turno, mesmo subindo em segundo pódio da etapa.

No sábado (30), a 9ª etapa, que também foi a Super Final, coroou a temporada com uma performance digna de campeão. Francisco largou na pole position e venceu a primeira bateria com boa vantagem, já consolidando o título do ano. Mas ele ainda voltou para a segunda corrida, registrando a volta mais rápida. Com isso, subiu ao lugar mais alto do pódio e da Rotax Mini Max, sua primeira conquista de temporada na Copa São Paulo KGV.

“Estou muito feliz com esse título. Foi uma temporada incrível, cheia de desafios, mas também de muitas conquistas. A Granja Viana é um dos lugares mais especiais para mim, e ganhar aqui é muito emocionante. Quero agradecer à minha família, minha equipe e todos que me apoiaram durante o ano. Agora é foco total no Brasileiro Rotax!”, celebrou Francisco Rocha.

A consistência do piloto paulista foi impressionante ao longo de 2024. Francisco venceu 12 das 18 corridas disputadas na categoria, além de garantir dois segundos lugares e dois terceiros, marcando presença no pódio em todas as etapas. Regularidade e domínio na pista impressionaram e foram os grandes diferenciais que o levaram ao título.

Francisco Rocha não terá muito tempo para celebrar. Nesta semana, ele já volta à pista, desta vez em Paulínia, onde disputará o 8º Campeonato Brasileiro Rotax, dentro da programação do Grupo 3 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, ele que foi vice-campeão em 2023, que agora busca o título na competição nacional.

Classificação dos 10 primeiros da Rotax Mini Max*

1º FRANCISCO ROCHA 266

2º ENRICO SANTOS 204

3º BENÍCIO BARTOCCI 183

4º LUCAS FERREIRA 160

5º RODRIGO ALANDIA 152

6º GAEL RAMPAZZO 130

7º THOE SALADINO 122

8º PEDRO FARIA 117

9º THEO MORGADO 111

10º MATIAS DOMINGUEZ 86

*Classificação extra-oficial