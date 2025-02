Campanhas de conscientização sobre doenças neurológicas e leucemia

O mês de fevereiro é marcado por iniciativas importantes que visam a conscientização sobre doenças neurológicas e leucemia, destacando a campanha “Fevereiro Roxo e Laranja”. Esta mobilização, promovida por organizações não governamentais e pelo Governo Federal, busca sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce dessas condições.

Entre as doenças abordadas, destaca-se o Alzheimer, fibromialgia e lúpus, que afetam milhares de indivíduos em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que até 2025, cerca de 11 mil novos casos de leucemia sejam diagnosticados anualmente no Brasil. Globalmente, em 2020, aproximadamente 475 mil diagnósticos de leucemia foram registrados, representando 2,5% do total de casos de câncer.

Alzheimer

A doença de Alzheimer é uma das principais preocupações em saúde pública. Segundo a Alzheimer’s Disease International, o número de pessoas diagnosticadas com a enfermidade pode alcançar 74,7 milhões até 2030 e 131,5 milhões até 2050, impulsionado pelo envelhecimento da população. No Brasil, estima-se que cerca de 1,2 milhão de pessoas convivem com alguma forma de demência, com cerca de 100 mil novos casos surgindo anualmente.

O médico geriatra Roni Chaim Mukamal explica que a doença é caracterizada por um processo neurodegenerativo onde fatores ambientais e genéticos levam à produção de substâncias que prejudicam o cérebro. Este processo inicia-se no hipocampo, área crucial para a memória, e progressivamente afeta outras regiões cerebrais.

Fibromialgia e Lúpus

A fibromialgia é uma síndrome que acomete cerca de 5% da população mundial, afetando predominantemente mulheres (90% dos casos). Essa condição se manifesta através de dores musculares generalizadas e crônicas. Já o lúpus é uma doença autoimune que impacta mais de 5 milhões de pessoas globalmente. Esta condição pode ser severamente debilitante e é capaz de afetar diversas partes do corpo, inclusive o sistema nervoso central.

Leucemia

De acordo com dados do Inca, entre 2023 e 2025, espera-se que ocorram aproximadamente 11.540 novos casos de leucemia no Brasil. Este tipo de câncer representa uma das principais causas entre crianças e adolescentes, correspondendo a uma porcentagem significativa dos tumores infantis.

Mukamal enfatiza que “o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir complicações graves associadas a essas doenças e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”. O Fevereiro Roxo e Laranja serve como um lembrete da necessidade urgente por maior atenção às condições neurológicas e hematológicas que afetam tantas vidas.