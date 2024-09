Campanha Poupança Premiada Sicredi sorteia R$ 500 mil em outubro

A 9.ª edição da campanha Poupança Premiada Sicredi entra na fase de distribuição do prêmio de R$ 500 mil, que será sorteado em outubro. Em celebração ao Dia Mundial da Poupança (31/10), um entre os mais de 1,48 milhão de associados participantes nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro será contemplado pelo segundo maior prêmio. A participação é simples: a cada R$ 100 depositados na poupança, o associado recebe um número da sorte e concorre aos mais de R$ 2,5 milhões em prêmios.

Com mais de 130 milhões de números da sorte gerados, a campanha já alcançou mais de 900 mil poupadores desde o seu lançamento em janeiro de 2024, com sorteios semanais de R$ 5 mil e, agora, o sorteio de meio milhão. “A poupança é a porta de entrada para a realização de metas, pois é simples e segura. Indicada principalmente para quem está começando a se organizar financeiramente, ela permite economizar recursos tanto para uma reserva financeira quanto para alcançar objetivos”, explica a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná.

Como participar

A participação na campanha é automática: a cada R$ 100 depositados na poupança, o associado recebe um número da sorte e concorre semanalmente aos prêmios distribuídos. Além disso, quando o investimento é recorrente, o associado recebe o dobro de números que receberia com o depósito esporádico. Junto aos prêmios semanais e ao sorteio especial do Mês da Poupança, a campanha também distribuirá R$ 1 milhão ao final do ano para um dos associados participantes nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.