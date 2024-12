Campanha Natal Solidário 2024 no Cristo Redentor apoia mães solo vulneráveis

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor inaugurou, nesta quarta-feira (4), a campanha Natal Solidário 2024, voltada para o auxílio de mães solo em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que se estende até o dia 6 de janeiro, visa arrecadar enxovais para recém-nascidos e produtos de higiene para mães e bebês. As doações podem ser realizadas tanto presencialmente, nos pontos de coleta designados, quanto por meio de uma plataforma digital.

A ação solidária foi lançada com o intuito de proporcionar apoio material e emocional a essas famílias, através da montagem de kits que serão distribuídos pelo Centro Social Nossa Senhora do Parto, uma entidade comprometida com o suporte a mulheres e crianças em situação de risco.

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, destacou a importância deste gesto altruísta, comparando-o ao simbolismo dos presentes oferecidos pelos Reis Magos ao Menino Jesus. “Somos convidados a agir com amor e solidariedade, levando esperança às mães que enfrentam desafios diários na criação de seus filhos”, afirmou.

Além das contribuições físicas, as doações financeiras podem ser feitas pelo site www.institutoredemptor.colabore.org/natal. A campanha busca mobilizar a sociedade em um esforço conjunto para oferecer melhores condições de vida a essas famílias durante este período festivo.

Os interessados em participar podem entregar suas doações nos seguintes locais: Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Estrada Redentor; Trem do Corcovado, Rua Cosme Velho; Loja O Sol Artesanato, Rua Corcovado; Paróquia São José da Lagoa, Avenida Borges de Medeiros; EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro), Rua Dom Manuel; Fundação Biblioteca Nacional, Avenida Rio Branco; e Quiosque do Guido na Praia do Guido.

Para mais detalhes sobre como contribuir ou sobre os pontos de coleta disponíveis, os participantes são encorajados a visitar o site oficial da campanha Natal Solidário 2024.