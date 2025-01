Campanha Janeiro Branco: Priorize sua saúde mental em 2025

Com a chegada de um novo ano, é comum que muitos façam promessas e estabeleçam planos. Entretanto, uma questão fundamental não deve ser deixada de lado: a saúde mental e física. Nesse contexto, destaca-se a Campanha Janeiro Branco, um movimento brasileiro que, há mais de dez anos, incentiva a sociedade a refletir, dialogar e tomar ações em prol do bem-estar emocional.

Iniciada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e autor Leonardo Abrahão, a campanha se consolidou como um evento importante no calendário nacional e, desde 2023, conta com reconhecimento oficial como lei federal.

A cada ano, a campanha aborda um tema específico. Para 2025, o foco será “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”, promovendo o engajamento de indivíduos, famílias, empresas e instituições públicas e privadas na promoção da saúde mental como uma prioridade coletiva.

Uma série de atividades está programada para diversas cidades do Brasil, incluindo palestras, rodas de conversa, oficinas, caminhadas e eventos culturais. Essas ações contarão com a participação de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, educadores e líderes comunitários, além do envolvimento da população em geral.

Para aqueles que podem estar enfrentando dificuldades emocionais, o psicólogo Cristiano Nabuco, especialista em dependência tecnológica, aponta alguns sinais que indicam que a saúde mental pode estar em risco. Ele enfatiza que comportamentos como consumo excessivo de álcool ou compras compulsivas são indicativos de desajustes emocionais.

Nabuco explica que os profissionais da saúde não impõem soluções prontas; em vez disso, eles incentivam reflexões que podem levar à cura. “Quando as sensações e sentimentos começam a mudar drasticamente, é um sinal claro de que pode ser hora de buscar ajuda profissional”, alerta.

Ele elenca algumas manifestações comuns que podem indicar problemas emocionais: a sensação constante de cansaço ou esgotamento emocional; dificuldade de concentração; perda de prazer em atividades antes consideradas agradáveis; alterações no sono, como insônia ou hipersonia; e mudanças nos hábitos alimentares.