Campanha “Fique Sabendo” segue em Mauá até o dia 13 de dezembro

Desde o último dia 30 de novembro, a Prefeitura mantém a campanha “Fique Sabendo”, Para marcar a chegada de dezembro, mês de conscientização sobre a prevenção ao vírus HIV, Aids e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Também conhecido como Dezembro Vermelho é uma oportunidade para ampliar o diálogo sobre saúde sexual e reprodutiva, promovendo o acesso à informação e incentivando hábitos de prevenção.



Além das testagens, entre as ações promovidas pela secretaria de Saúde, destacaram-se as palestras educativas, que abordaram a importância da prevenção, como o uso de preservativos, ações junto às comunidades e o reforço nas orientações sobre a não utilização compartilhada de seringas e agulhas, práticas fundamentais para reduzir o risco de transmissão de doenças.



Em uma semana de campanha, mais de 2 mil testes foram realizados e toda a rede municipal de Saúde, nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no CEMMA (Centro de Especialidades Médicas de Mauá), CRSMCA (Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente), CRS (Centro de Referência em Saúde) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas e Adulto.



A partir de segunda-feira (09/12), as testagens passam a ser realizadas no CRS, as 08h às 16h. A campanha “Fique Sabendo” se encerram em 13 de dezembro. Fora do período da campanha, além do CRS, as testagens podem ser feitas nas 23 Unidades Básicas de Saúde, das 08h às 16h.