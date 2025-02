Campanha “Arrecadômetro de Natal” da Multiplan transforma compras em solidariedade

A Multiplan, administradora de 20 shopping centers presentes em sete estados brasileiros, arrecadou R$ 1,1 milhão por meio da campanha solidária “Arrecadômetro de Natal”. Uma parte do valor será destinado à compra de cestas básicas e a outra transferida para instituições parceiras, beneficiando mais de 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Durante os meses de novembro e dezembro, cada nota fiscal de compras cadastrada no aplicativo Multi, app da Multiplan, resultou em uma doação de R$ 0,10 pelos shoppings. Ao final da ação, a Multiplan ainda dobrou o valor arrecadado.

A iniciativa integra o “Multiplique o Bem”, hub de impacto social da Multiplan, que visa gerar impactos positivos, fortalecer laços comunitários e promover a sustentabilidade. Em 2023, a ação arrecadou R$ 860 mil, destinados a instituições sociais, beneficiando mais de 26 mil pessoas em todo o Brasil. Vale destacar que o valor arrecadado representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior, reforçando o compromisso da Multiplan com ações de impacto crescente.

Os recursos arrecadados se transformaram em apoio direto a diversas instituições pelo país. O MorumbiShopping e o Shopping Vila Olímpia fizeram uma doação conjunta ao Instituto G10 Favelas, em Paraisópolis, que recebeu ao todo 1.165 cestas básicas, um total de 20,9 toneladas de alimentos.

Já no Shopping Anália Franco, a campanha resultou na entrega de 1.250 cestas básicas para o Hospital Santa Marcelina, um total de 18 toneladas de alimentos que chegaram em 2 caminhões na Instituição. No ParkShopping São Caetano, a iniciativa realizou a doação de mais de 8 toneladas de alimentos não perecíveis, distribuídos em mais de 530 cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.

“Há quatro anos, o Arrecadômetro de Natal reforça nosso compromisso em transformar vidas. Superar as metas de arrecadação nos enche de orgulho e reafirma nosso propósito. Agradecemos aos nossos clientes, lojistas e colaboradores por acreditarem e engajarem na ação junto conosco e transformar a realidade de tantas famílias”, destaca Vander Giordano, Vice-Presidente Institucional da Multiplan, reafirmando o compromisso alinhado às ações sustentáveis da companhia.