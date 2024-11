Campanha ‘Alaranjar’, de combate à violência contra a mulher, terá série de atividades em Mauá

“Alaranjar a cidade para um futuro mais brilhante e livre de violência contra mulheres e meninas” é o tema da campanha que a população de Mauá verá nas ruas, com a participação das secretarias municipais de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), Assistência Social, Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Renda e Empreendedorismo, Saúde, Meio Ambiente, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Comissão de mulheres Advogadas da OAB/Mauá, movimentos sociais e Fundo Social de Solidariedade. Em referência ao dia 25 de novembro, data em que a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o ‘Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher’, cuja marca é de cor laranja, em Mauá, a programação da campanha será de 24 de novembro a 10 de dezembro, quando se comemora o Dia dos Direitos Humanos.

A primeira atividade será no domingo (24/11), com a realização de uma ação social, com uma feira, nas dependências do Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia, das 11h às 16h. Haverá a apresentação de mesas expositoras com ofertas de serviços à população, comercialização de produtos, atrações culturais, aula pública sobre o combate à violência doméstica, além de microfone aberto à população.

A segunda-feira (25/11) será o ‘Dia D – Alaranjar a Cidade pra um Futuro Mais Brilhante e Livre de Violências’, em que os servidores municipais estão convidados a usar vestimentas na cor laranja, enviando fotos para a Coordenadoria de Comunicação para que sejam publicadas no Portal do Servidor. Além disso, será realizada uma solenidade para assinatura do convênio entre a Prefeitura e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para fortalecer o atendimento às mulheres vitimizadas.

No dia 05/12, das 14h às 17h, no auditório da Secretaria de Educação, será realizada a mesa temática ‘Conversa de Homem para Homem’, com o pré-lançamento da campanha do Laço Branco. O laço branco representa um movimento internacional para conscientizar e mobilizar os homens pelo fim da violência contra as mulheres. O dia 6 de dezembro marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A última agenda está prevista para o dia 06/11, com o Cine-debate que terá a exibição do filme ‘No Tempo das Borboletas.’, das 18h às 22h, no auditório da Secretaria de Educação.

Ainda estão previstas visitas de representantes de escolas municipais às dependências da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, para conhecerem o funcionamento da Rede Viva Maria. Esta rede atende mulheres moradoras de Mauá vítimas de violência, desde o primeiro atendimento até processo de reestruturação, psicológica, social, econômica e familiar. A Rede envolve profissionais da Delegacia dos Direitos da Mulher (DDM), serviços de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Navis), Centro de Referência em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (CRSMCA) e outros; de Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Programa de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Mauá) entre outros, além da busca ativa, realizada pelos profissionais da SPPM.