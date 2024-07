CAMP Pinheiros amplia programa de estágio para estudantes de nível superior

Com vasta experiência no trabalho de inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, o CAMP Pinheiros está dando mais um passo importante, a partir de julho, com a abertura de oportunidades de estágio voltadas a estudantes do ensino superior. Incialmente, a instituição está abrindo um banco de vagas e os interessados já podem se cadastrar gratuitamente por meio da plataforma de gestão Zuna.

A iniciativa visa expandir a atividade já realizada nesse segmento, pois o CAMP Pinheiros também desenvolve o estágio em nível médio e técnico com expertise na contratação de estudantes. Além disso, tem como eixo principal o Programa Aprendiz, ação que já possibilitou a inserção de mais de 25 mil adolescentes e jovens no mundo do trabalho, graças ao apoio e participação de mais de 1000 empresas parceiras.

“A nossa ideia, inclusive, é oferecer o serviço e atender os parceiros existentes em nossa carteira também com oferta de estágio em nível superior. Mas queremos expandir a partir de prospecção de novas empresas”, afirma Rogerio Correa, Head de Gente & Gestão do CAMP Pinheiros, acrescentando que a instituição segue com o aspecto social, visando atender especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, pois sabe que o estágio é uma experiência essencial que ajuda a aprimorar e desenvolver habilidades na formação profissional dos estudantes.

O programa de estágio do CAMP Pinheiros funcionará por meio de contratação simplificada, fato que possibilita um ambiente exclusivo para empresas em nosso portal. Desta forma, proporciona controle e facilidade na abertura de vagas com acesso a recursos e ferramentas que possibilitam a execução a partir de soluções digitais descomplicadas, otimizando os processos em até 60% do tempo.

Além disso, não há cobrança para abertura e divulgação de vagas, garantindo uma experiência tranquila e eficaz na gestão dos contratos de estágio com alguns diferenciais, entre eles, vias de contratos e aditivos digitalizadas, possibilidade de divulgação de vagas para estudantes com alto engajamento, disponibilização de Termo de Compromisso de Estágio e assinatura de contrato de parceria via plataforma de assinatura digital.

Banco de vagas de estágio

Os estudantes de ensino superior interessados em se cadastrar para vagas de estágio pelo CAMP Pinheiros devem fazer o cadastro pela plataforma Zuna disponível pelo https://camppinheiros.grupo-z.com/p/NovoCandidato/63894819714381453.

Já as empresas interessadas em se tornarem parcerias para a contratação dos estagiários podem se cadastrar de forma simples por esse endereço – https://camppinheiros.grupo-z.com/p/NovoCliente/63894819714381453.