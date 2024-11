Caminhos do Mar conquista prêmio estadual de Turismo

Na semana passada, o governo do estado de São Paulo realizou a cerimônia de premiação do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024, no Palácio dos Bandeirantes. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, homenageou as mais destacadas iniciativas culturais de 2023 em 13 categorias distintas.

Com o intuito de celebrar a diversidade artística do estado, os laureados receberam troféus projetados pela renomada artista plástica Maria Bonomi e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 35,5 mil, exceto na categoria Instituição Cultural, que não inclui premiação financeira. Na categoria Valorização do Patrimônio Cultural, destacou-se o projeto de Restauro dos Monumentos da Serra do Mar, realizado pela Parquetur.

Caminhos do Mar

O projeto, desenvolvido nas cidades de São Bernardo e Cubatão, restaurou diversos monumentos históricos localizados no Parque Caminhos do Mar, uma área de grande relevância cultural e ecológica. A Parquetur, responsável pelo projeto e conhecida como uma das principais gestoras de parques naturais do Brasil, colaborou com artistas e com a Companhia do Restauro para revitalizar marcos como o Padrão do Lorena e o Rancho da Maioridade. Tais monumentos são testemunhos históricos da Calçada do Lorena e da Estrada Velha de Santos, importantes na história paulista e nacional.

Pedro Cleto, diretor-executivo da Parquetur, comentou sobre a relevância do projeto tanto para a comunidade quanto para a concessionária. “Trabalhamos junto a artistas talentosos e à Companhia do Restauro para resgatar a importância daqueles monumentos que estavam esquecidos e necessitavam de atenção”, afirmou. “O Parque Caminhos do Mar possui uma memória afetiva significativa para muitos brasileiros; afinal, quem não conhece ou ouviu falar das curvas da Estrada Velha de Santos?”, completou Cleto.

Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024

Entre os projetos reconhecidos na edição 2024 do Prêmio Governador do Estado estavam “Tambores que Educam – Arte na Lata” na categoria Arte para Crianças e o “Canal KondZilla” em Audiovisual. A premiação ainda celebrou a “7ª Semana de Arte do Vale do Paraíba”, o espetáculo circense “Abracadabra” e o projeto literário “Página a Página”.

Iniciativas públicas e de organizações sem fins lucrativos também foram honradas, incluindo o festival “Brotas Rock” e a exposição “Um Presente para Ciccillo” no Fama Museu. A Biblioteca Mário de Andrade, a Orquestra Sinfônica e o musical “Martin Pescador e as Lavadeiras do Arraial” receberam destaque especial, assim como a Tucca por seu trabalho em musicoterapia.

Marília Marton, secretária de Cultura, enfatizou que o prêmio demonstra o compromisso do governo estadual com a diversidade cultural e o fortalecimento das expressões artísticas paulistas. “Esta premiação reconhece o talento e dedicação daqueles que promovem nossa cultura. Ao valorizar essas iniciativas, reforçamos o papel essencial da arte no desenvolvimento social e na construção da identidade paulista”, afirmou Marton.