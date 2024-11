Governo SP anuncia vencedores do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou os vencedores do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024, em uma cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na noite desta terça-feira (12). A premiação reconheceu as principais iniciativas culturais de 2023 em 13 categorias. Os vencedores receberam um troféu assinado pela artista plástica Maria Bonomi e uma premiação de R$ 35,5 mil, exceto na categoria Instituição Cultural, que não conta com prêmio em dinheiro.

“Este prêmio celebra o talento, a dedicação e o trabalho de todos aqueles que contribuem para o fortalecimento da nossa cultura e das expressões artísticas. Ao reconhecer essas iniciativas, estamos valorizando o papel fundamental da arte no desenvolvimento de nossa sociedade e na construção da identidade paulista”, destacou a secretária Marília Marton.

A edição deste ano premiou projetos que fortaleceram o cenário cultural e artístico de São Paulo, abrangendo áreas como artes visuais, música, patrimônio cultural, literatura, entre outras.

Na categoria Arte para Crianças, o projeto vencedor foi “Tambores que Educam – Arte na Lata”, que se destacou em diversas cidades, incluindo Mongaguá, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Sapopemba e São Paulo Capital. Em Artes Visuais, a 7ª Semana de Arte do Vale do Paraíba, realizada em Taubaté, levou o prêmio, enquanto na categoria Audiovisual, a programação do Canal “KondZilla” foi a escolhida, reconhecendo sua ação online inovadora.

O prêmio de Circo foi para o espetáculo “Abracadabra – Um Circo Musical”, do Reder Circus, que é um projeto itinerante, apresentado em diversas cidades do estado. Em Dança, o espetáculo vencedor foi “Construindo Sonhos”, que passou por Campinas, Barueri e São Paulo. O Incentivo à Leitura foi concedido ao projeto “Página a Página”, realizado em Praia Grande.

Na categoria Iniciativas Culturais – Setor Público, o prêmio foi para o evento Brotas Rock, na cidade de Brotas, enquanto Iniciativas Culturais – Terceiro Setor reconheceu a Exposição “Um Presente para Ciccillo”, do FAMA Museu, em Itu. O prêmio de Museus e Centros Culturais foi para a programação da “Biblioteca Municipal Mário de Andrade” de São Paulo, enquanto na categoria Música, o vencedor foi o Projeto “Orquestra Sanfônica”, Presidente Prudente.

O prêmio de Teatro foi concedido ao musical “Martin Pescador e as Lavadeiras do Arraial”, do projeto Crê Ações, em Biritiba Mirim. Na categoria Valorização do Patrimônio Cultural, o vencedor foi o projeto de Restauro dos Monumentos da Serra do Mar, realizados em São Bernardo do Campo e Cubatão, no Parque Caminhos do Mar. Por fim, a Instituição Cultural premiada foi a TUCCA – Música pela Cura, que atua na Capital e Grande São Paulo.

A comissão organizadora do Prêmio contou com profissionais de ampla experiência em diversas áreas culturais. São eles: Adriana Alcantara, Alessandra Almeida, Alvaro Machado, Ana Carolina Ralston, André Miranda, Baixo Ribeiro, Bruno Rudolf, Cássia Navas, Denise Gadelha, Dulce Neves, Edilson Ventureli, Fabio Villa Verde, Francilene Monteiro, Jader Rosa, Jason Naud, Jeff Collacico, Leila Heck, Luis Ricardo, Luiza Adas, Marcelo Aliche, Marcelo Gonçalves, Marco Bortoleto, Miguel Arcanjo, Monica Tarragó, Paulo Zuben, Pedro Leão, Priscilla Yokoi, Raquel Crepaldi Reghetti, Renato Anelli, Renato Barreiros, Roberto Leme Ferreira, Sabrina Souli, Sergio de Azevedo, Tatiane Vieira Peres, Victor Hugo Mori e Yasmim Flores.