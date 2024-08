Caminhada no Serraria dá início à campanha de Filippi

Foi com muita música e animação que o prefeito Filippi, o candidato a vice-prefeito Pastor Rubens Cavalcanti, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras e centenas de apoiadores deram início à campanha eleitoral em Diadema, com caminhada pelas ruas do bairro Serraria.

Centenas de pessoas acompanharam o carro de som, que entoou o jingle da campanha, enquanto Filippi, Rubens e os demais candidatos lembravam à população todas as realizações desse governo.

O bairro Serraria, inclusive, recebeu recentemente recapeamento em diversas ruas, em um pacote de mais de 140 vias que foram qualificadas, além da iluminação em LED que está sendo instalada em 14 mil pontos pela cidade.

“Esse é o motor, a energia, a inspiração que nós temos para continuar trabalhando ainda mais pela nossa cidade”, afirmou Filippi, emocionado pela boa recepção da população, que acenava das portas e janelas.

“Tenho muita honra, muita alegria, muita responsabilidade também de estar recebendo o apoio aqui de centenas e centenas de companheiros, militantes, candidatos a vereadores e vereadoras da nossa coligação. No dia de hoje, estamos combatendo a mentira, combatendo a enganação e a gente não quer que vocês entrem em barco furado, porque o barco que garante que a gente vai fazer a travessia para um governo bom, para um governo ótimo, é a nossa proposta, é a nossa equipe e é por isso que a gente chama vocês, amigos e amigas do Serraria, vem com a gente.”

Filippi defendeu que o debate durante a campanha seja qualificado, traga as propostas para a cidade e lembrou que o plano de governo da sua coligação recebeu diversas contribuições pela internet, para que fosse um plano democrático e construído com intensa participação popular. “Estamos preparados para seguir com o melhor governo que esta cidade já viu”.

Filippi destacou que seu candidato a vice-prefeito, Pastor Rubens Cavalcanti, representa algo de muito valor para a população, que é a fé. “Nós temos a fé no ser humano, a fé de que nós construímos um mundo melhor. Nós temos fé de que essa cidade vai avançar ainda mais. Viva Diadema! Um abraço!”, concluiu.