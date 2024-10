Camila Pudim surpreende com novo vídeo de Halloween

Em sequência ao sucesso do #HalloweenDaPudim, Camila Pudim lança mais uma produção especial para o mês mais assustador do ano: o “Hocus Pocus Makeup”. Inspirada no icônico filme “Abracadabra” (1993), estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, Camila recria as icônicas irmãs Sanderson, combinando maquiagem artística e efeitos visuais em uma produção impressionante.

No vídeo divulgado no Instagram, Camila interpreta as três bruxas ao som de I Put a Spell on You, uma das canções mais memoráveis da trilha sonora do filme. Em menos de 48 horas, os vídeos já acumulam 8,3 milhões de visualizações no Instagram e 12,5 milhões no TikTok, com inúmeros comentários positivos sobre a megaprodução.

O Halloween sempre foi um marco na carreira da influenciadora, que há anos aprimora suas produções durante este período. Após o sucesso recente com o “Asoka Makeup”, que viralizou com mais de 580 milhões de visualizações no TikTok, Camila consolida seu #HalloweenDaPudim como um dos projetos mais aguardados de sua programação anual.

O trailer dessa temporada, em que a criadora de conteúdo aparece caracterizada como uma cientista maluca em um laboratório criando seu próprio Frankenstein, conta com mais de 4,7 milhões de visualizações. Com o #HalloweenDaPudim, Camila Pudim segue buscando trazer produções inovadoras e criativas para o público que a acompanha, e se mantém como uma das maiores referências em maquiagem artística no Brasil.