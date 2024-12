Camila Pudim se transforma em Grinch e Cindy-Lou em novos vídeos virais de maquiagem

Camila Pudim, referência em maquiagens criativas e transições impressionantes, encantou o público mais uma vez ao se transformar no Grinch e na pequena Cindy-Lou, personagens icônicos do livro “Como o Grinch roubou o Natal”, de Dr. Seuss. Em novas produções divulgadas nas redes sociais, a criadora trouxe o clima natalino com suas habilidades artísticas.

Os vídeos, compartilhados no Instagram e no TikTok, já somam 12,3 milhões de reproduções em menos de 24 horas. A caracterização detalhada e a transição entre os personagens destacam a capacidade única de Camila em unir maquiagem, storytelling e entretenimento, depois de uma série de produções icônicas nos últimos meses como uma releitura do final da novela “Alma Gêmea” com Flávia Alessandra e diversos personagens de terror no especial #HalloweenDaPudim, em outubro.

Desde 2018, Camila Pudim revoluciona as plataformas digitais com conteúdos inovadores, que vão de maquiagens temáticas a challenges virais, cativando uma base fiel de 31 milhões de seguidores. Seu talento e originalidade a colocaram entre os principais nomes do TikTok – a criadora de conteúdo está indicada em duas categorias ao TikTok Awards, que acontece na noite desta terça-feira (17).

Com produções de alto impacto e caracterizações impecáveis, Camila continua a surpreender o público e reafirma sua posição como referência no universo digital, e sempre explora novas formas de transformar a arte da maquiagem em entretenimento.