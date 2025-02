Câmeras do Smart Sampa identificam jovem desaparecido há 28 dias

Depois de 28 dias de angústia e de buscas, campanhas em redes sociais, entrevistas na TV, a família de Mateus Fernandes de Almeida Felippe, de 24 anos, voltou a abraçá-lo, neste sábado (22), graças às câmeras do Smart Sampa, maior programa de monitoramento da América Latina, implantado pela Prefeitura de São Paulo em julho de 2024. Mateus é uma das 34 pessoas desaparecidas encontradas pela GCM após o trabalho integrado às câmeras da cidade de São Paulo.

Final Feliz

A história com final feliz começou quando as câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e algoritmos avançados para identificar e localizar pessoas desaparecidas captaram as imagens de Mateus caminhando entre a Radial Leste e a Rua Tuiuti, no Belém, na Zona Leste, a cerca de 20 km de sua casa, em Guaianases, também na Zona Leste.

Ao receber a notificação sobre o desaparecimento, com o cadastro de pessoas desaparecidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania integrado ao Smart Sampa, os guardas-civis municipais fizeram o acompanhamento e o abordaram na Praça Silva Romero, a poucos metros de distância. Ao perguntarem o nome e número dos documentos, os agentes confirmaram ter encontrado mais uma pessoa desaparecida e o levaram ao 30º Distrito Policial, onde cantataram a família.

“Eu estava com as minhas irmãs, meus filhos e minha sobrinha em casa, montando o cronograma da semana para fazer novas buscas, onde íamos procurar o Mateus. Foi quando o telefone tocou. Quando a GCM disse que estava com ele, eu só ajoelhei e pedi, agradecendo a Deus“, disse a mãe, Marcia Fernandes de Almeida.

Daí em diante, toda a família seguiu para a delegacia, onde reencontraram Mateus. “Eu fui do jeito que eu estava, de chinelo de dedo”, lembra Marcia. “Quando eu vi o Mateus, eu só chorei. Chorei, abracei, beijei. Dei muito carinho para ele naquele momento.”

Muito grata ao trabalho da GCM e ao projeto inovador do Smart Sampa, Marcia contou que a família já havia vasculhado todo o bairro de Guaianases e espalhou a notícia do desaparecimento por redes sociais. “Tanto que o caso passou na Record, em várias mídias e redes sociais. Guananases inteiro sabia do desaparecimento do Mateus.”

Ainda bastante emocionada, a mãe descreve como se sentiu ao receber a notícia do encontro do filho. “Foi uma sensação assim, meu Deus do céu, muito maravilhosa, né? De muita alegria, muita alegria mesmo. Eu fico muito feliz que a minha história terminou bem. Eu vejo muitos relatos de histórias que não terminam como terminou o caso do meu filho. Graças a Deus, o meu final foi muito feliz“, disse Marcia, que chamou de “heróis” os guardas-civis que encontraram seu filho.

Smart Sampa

Desde novembro, as câmeras do Smart Sampa já auxiliaram no encontro de 34 pessoas desaparecidas, além da prisão de 711 foragidos (cerca de 10% deles com prisão decretada em outros Estados) e de outros 1.866 criminosos em flagrante.

A ferramenta vem modernizando a política de segurança municipal, permitindo que criminosos condenados por estupro, assassinato e até mesmo integrantes de facções criminosas e de uma máfia chinisa, que estavam circulando pela sociedade e colocando vidas em risco, fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

Monitoramento inteligente

O Smart Sampa conta atualmente com cerca de 23 mil câmeras de monitoramento instaladas, sendo que 4.000 têm a tecnologia de reconhecimento de placas de veículos. Os aparelhos estão posicionados em pontos estratégicos da cidade, cobrindo todas as regiões, inclusive nas entradas e saídas do município.

Formulado com as mais modernas tecnologias que garantem rapidez e eficácia nas ocorrências do município, o Smart Sampa possui algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos. Além de alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados. O sistema de reconhecimento facial utilizado nos equipamentos permite a localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

O projeto inovador permite ainda a integração com vários órgãos do serviço público para maior agilidade no atendimento ao cidadão, como é o caso do SAMU, CET, polícias Militar e Civil, entre outros.