Câmara entrega Título de Cidadão Sulsancaetanense ao Padre Augusto César Casimiro de Andrade

Com os sentimentos de renovação, esperança e fé presentes neste momento que antecedem o Natal e a entrada de um novo ano, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou na noite de segunda-feira (4/12) sessão solene para entrega do título de Cidadão Sulsancaetanense ao Padre Augusto César Casimiro de Andrade. O evento realizado na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Nova Gerty, marcou o reconhecimento do religioso pelo envolvimento com a comunidade e dedicação em prol das causas sociais e humanitárias.

O grande público presente na igreja também se emocionou com as apresentações artísticas do professor Rodrigo Braga, da Fundação das Artes, e de Bianca Santana Batista, da pastoral da igreja Nossa Senhora das Graças que cantou O Que É, O Que É?, de Gonzaguinha.

Na abertura da sessão solene, o presidente da Câmara Municipal, professor Pio Mielo (PSDB), destacou o reconhecimento da população ao Padre Augusto. “Essa sessão solene é uma grande devoção à sua história de trabalho, carinho e entrega pela comunidade”, disse. “Padre Augusto ajudou a transformar a vida de toda comunidade para melhor e o Poder Legislativo tem orgulho e gratidão de participar desse momento histórico”, afirmou Pio Mielo.



O vereador Mauricio Fernandes (PL), autor da propositura, ressaltou o legado do homenageado. “Que as futuras gerações se inspirem no seu exemplo, respondendo o chamado do evangelho para construção de um mundo mais solidário e mais justo. Desejamos que sua história perdure na memória, no coração e inspire a todos para alcançarmos uma sociedade melhor”, frisou Mauricio Fernandes.

Padre Augusto César reafirmou a importância da honraria e o amor pela cidade. “Esse Título de Cidadão é um reconhecimento público e muito nobre pelo meu trabalho na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Isso não só é possível graças aos fiéis trabalhadores que me receberam com tanto carinho e afeto”, disse. “Essa cidade que me adotou e acolheu como filho, sempre fará parte da minha vida e por isso amo São Caetano do Sul de alma e coração”, afirmou o Padre Augusto.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) elogiou o grande trabalho desenvolvido pelo pároco no município. “A chegada do Padre Augusto transformou a Paróquia em uma das igrejas mais bonitas de São Caetano do Sul. O papel do Padre é conduzir sua comunidade e deixo aqui minha admiração pela sua perseverança e posicionamento”, enfatizou. “Padre Augusto marcará época na cidade, pela sua generosidade humana e também por ser um grande líder religioso, com uma palavra amiga e de bem nos momentos mais difíceis”, acrescentou Auricchio.

Padre Augusto César nasceu em 22 de março de 1970, na cidade de Souza, no Estado Paraíba. Em 1997 mudou-se para São Bernardo do Campo. Passou por São Caetano em 2003, como Vigário Paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Santa Maria. E no ano de 2017 assumiu a Paróquia Nossa Senhora das Graças, sendo reconhecido pela comunidade.