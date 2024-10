Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (8) seminário sobre câncer de mama

Como parte das ações do Outubro Rosa, a Câmara dos Deputados realiza amanhã (8/10) o seminário “Câncer de mama e a importância do cuidado integral”. O evento é promovido pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulheres e entidades da sociedade civil.

O evento começa às 14h30, no plenário 14 do anexo II, com a mesa “Como a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres de colo uterino e de mama podem ajudar a salvar vidas?” Durante toda a tarde, especialistas de diversas organizações relacionadas ao tema se dividem em blocos de discussão com foco em cada uma das etapas do cuidado: prevenção, detecção e tratamento. O plenário onde ocorrerá o evento ainda não foi definido.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial de combate ao câncer de mama e outros tipos da doença que atingem as mulheres, e tem como objetivo conscientizar a população sobre prevenção e diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na Região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar.