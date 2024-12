Câmara de SP aprova privatização de ciclovias e centros esportivos

Na última terça-feira (17), a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação um polêmico projeto de lei que prevê a privatização de ciclovias, ciclofaixas e centros esportivos. Com 35 votos favoráveis e 15 contrários, a proposta, de autoria do prefeito Ricardo Nunes (MDB), agora aguarda sanção.

O principal argumento apresentado pelo prefeito é que a medida abrirá espaço para parcerias com a iniciativa privada, visando otimizar o uso econômico dos bens públicos municipais. A proposta inclui não apenas ciclovias e ciclofaixas, mas também outras infraestruturas cicloviárias e centros esportivos no rol de concessões do município. Além disso, menciona áreas destinadas ao fortalecimento de iniciativas relacionadas à economia criativa e diversidade cultural.

Uma das novidades do texto é a autorização para concessão do terreno do antigo Santapaula Iate Clube, localizado na orla da represa Guarapiranga. A proposta ainda visa integrar diretrizes de sustentabilidade ambiental e resiliência climática nas políticas públicas.

Este movimento ocorre em um contexto onde a cidade enfrenta críticas sobre a gestão de concessões, especialmente após os recentes apagões ocorridos em 2024 devido a chuvas intensas. As reclamações dos cidadãos sobre os serviços prestados pela Enel levantam questionamentos sobre a eficiência das privatizações em São Paulo.

Em conclusão, a aprovação desse projeto levanta discussões importantes sobre o papel da iniciativa privada na gestão de bens públicos e suas implicações para o desenvolvimento urbano sustentável. A sanção da lei poderá definir novos rumos para a infraestrutura da cidade, influenciando diretamente a mobilidade urbana e o acesso aos espaços esportivos.