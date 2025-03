Câmara de São Caetano realiza sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Na noite de quinta-feira (13/3), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento, realizado no Plenário dos Autonomistas, teve como objetivo destacar a trajetória de luta, as conquistas e o papel fundamental das mulheres na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva.

O presidente da Câmara, Doutor Seraphim (PL), destacou, na abertura, a importância da mulher na sociedade. “Reconhecemos as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no Brasil e no mundo. Hoje, elas estão inseridas no cenário político e precisam participar ativamente de todas as esferas sociais. É essencial que tenhamos respeito, carinho, admiração e amor por todas elas”, afirmou.

A vereadora Bruna Biondi (PSOL), responsável por conduzir a cerimônia, ressaltou a relevância do momento. “É uma honra ver esta mesa composta exclusivamente por mulheres que ocupam posições de destaque em nossa cidade. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para refletir sobre a trajetória daquelas que nos antecederam e lutaram incansavelmente para garantir direitos fundamentais”, destacou.

Homenagens às mulheres que fazem a diferença

A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) reforçou a necessidade de honrar as mulheres que lutaram no passado e continuam a lutar hoje. “Lembro de todas as que vieram antes de nós e travaram batalhas que ainda persistem. O 8 de março é um dia de luta e de reconhecimento de que ainda há muito a conquistar. No esporte e na vida, a linha de chegada exige treino, dedicação e persistência. Hoje, somos treinadoras, preparando o futuro para nossas meninas, porque o amanhã reserva grandes vitórias”, concluiu.

Representando o prefeito Tite Campanella (PL), Jodie Gonçalves, diretora da Sede dos Conselhos Municipais, enfatizou a importância de celebrar não apenas as conquistas, mas também a participação ativa das mulheres. “Nossa presença na vida pública e na política é essencial para construir uma cidade justa, igualitária e próspera. Que este dia inspire todas nós, e que saiam daqui com a certeza de que, unidas, somos invencíveis”, ponderou.

Durante o evento, o Poder Legislativo homenageou 19 personalidades femininas com a entrega de placas e certificados, reconhecendo suas contribuições em diversas áreas.

As homenageadas foram: Aline Tavares de Oliveira, Alexandra Freitas Ravelli (Xan Ravelli), Amanda Fernanda da Silva (Mandnah), Ana Maria Guimarães Rocha, Andrea da Veiga e Souza (Dedé Lovitch), Denise d’Paula, Dara Sabino Calaça, Gabriele Paula Diogo, Giovanna Tortorello, Glaucia Cabrino, Graziele Azevedo da Silva, Isabela Rodrigues de Avellar Barkauskas, Janete Aparecida Nicolau, Larissa Leal Gonçales, Lisa Sophie Gruber, Luciana Tozo Vieira, Marcelle Rahal, Marta Ângela Marcondes e Renata Gaia Cordeiro dos Santos.