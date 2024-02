Câmara de São Caetano lança revista de prestação de contas

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul lançou a revista de prestação de contas referente ao ano de 2023. Elaborada pela Diretoria de Comunicação, a publicação elenca as diversas ações do Poder Legislativo no ano passado, com destaque para a aprovação do Programa Tarifa Zero e Estatuto da Guarda Civil Municipal (GCM), e projeta algumas ações futuras que impactam positivamente os moradores da cidade, melhorando sua qualidade de vida. O trabalho da Câmara exposto na revista mostra que o atual desenvolvimento do município passa pela Casa, que também exerce papel fundamental para o futuro promissor de São Caetano.

Em 36 páginas de conteúdo, o leitor conhece com detalhes os projetos aprovados nas áreas da educação, saúde, social, segurança, esporte, inclusão e infraestrutura. Além dos números da produção legislativa, que fechou 2023 com mais de 5 mil projetos apresentados e analisados pelos vereadores.

O presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSDB), destaca que a publicação é um compromisso com a transparência, pois mostra à comunidade as atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo, muitas em parceria com a administração municipal.

“A revista é uma maneira de mostrarmos aos moradores de São Caetano do Sul tudo o que foi, está e será feito no parlamento para atender cada vez mais e melhor a nossa população”, afirmou.

“Estamos muito felizes com o resultado, com a qualidade do material, e esperamos que a população aprecie o conteúdo da revista. A Câmara Municipal está imbuída no debate e na execução de projetos para o futuro do município”, complementou Pio Mielo.