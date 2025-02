Câmara de São Caetano aprova Semana de Controle e Combate aos Diversos Vícios

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, 25, projeto de lei que institui a Semana de Controle e Combate aos Diversos Vícios. A semana será inserida no calendário oficial da cidade, sendo comemorada, de acordo com o texto do projeto, na quarta semana do mês de junho, anualmente.

Além da aprovação em segundo turno, foi aprovada uma emenda ao projeto original, de autoria do vereador Marcos Fontes (PP). A emenda, também de autoria de Fontes, modifica o parágrafo único do texto do projeto, sendo a semana realizada por meio digital.

“O que eu fiz nesse projeto de lei foi modificar apenas o parágrafo único. A semana que trata o caput será realizada anualmente na quarta semana do mês de junho, mas por meio digital”, disse o parlamentar ao explicar a alteração trazida pela emenda.

“Eu tenho a certeza que poderemos depois fazer palestras, e eu me encarrego disso, junto à Secretaria de Saúde, para que possamos cada vez mais fazermos trabalhos de orientação às pessoas, não só com drogas ilícitas, logicamente, como com drogas lícitas também”, justificou Fontes.

A emenda única apresentada pelo vereador foi aprovada. A matéria retorna à Comissão de Justiça e Redação para o entrosamento da emenda. Posteriormente, o projeto retorna ao plenário para a votação de sua redação final.

Segundo turno

Ainda em segundo turno, e referente ao calendário de datas da cidade, a Casa aprovou:

Dezembro Cinza , de autoria do vereador Professor Ródnei (PSD)

, de autoria do vereador Dia da Mãe Cuidadora , do ex-vereador Daniel Córdoba (PSD)

, do ex-vereador Dia do Elvis Presley, do vereador Gilberto Costa (PP)

Por fim, o plenário aprovou o pedido de arquivamento do projeto de lei, com parecer de inconstitucionalidade, que dispunha sobre a exibição de sessões de cinema para deficientes visuais e auditivos nas salas cinematográficas do município, de autoria do vereador Américo Scucuglia (PRD).