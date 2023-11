Câmara de São Caetano aprova Prêmio Natal Luz

A Câmara de São Caetano aprovou na manhã desta terça, 28, em duas sessões extraordinárias, o projeto de lei de autoria da prefeitura que institui premiação em dinheiro às melhores ornamentações natalinas no município, o Prêmio Natal Luz.

Serão 40 mil reais no total, divididos em prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para quatro categorias: residencial, condominial, comercial e escolar.

Segundo a justificativa encaminhada juntamente com o projeto, a matéria tem por objetivo, além de incentivar a decoração, “promover o turismo e fomentar a economia local com as vendas do comércio”.

“O foco é movimentar o comércio”, disse o vereador Cesar Oliva (PSD) durante sua fala na tribuna ao comentar sobre a matéria. “(O projeto) faz com que as pessoas gastem um pouco do seu dinheiro em nosso comércio com decoração natalina, o que movimenta demais a parte econômica da cidade”, disse o parlamentar.

LOA

A Casa também aprovou na tarde desta terça, em sua 38ª sessão ordinária, o projeto de lei da prefeitura, sem emendas, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024, dando origem à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem.