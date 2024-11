Câmara de Diadema desvincula taxa de lixo da conta de água

Em mais uma vitória para os moradores de Diadema , o Movimento do Bem, liderado por Taka Yamauchi, alcançou seu objetivo após meses de mobilização: a Câmara de Vereadores votou hoje pela desvinculação da taxa de lixo da conta de água, atendendo aos protestos do Movimento e à pressão contínua das ruas.

“Há mais de um ano, vínhamos alertando que a cobrança da taxa do lixo vinculada à conta de água era ilegal e abusiva, além de penalizar injustamente as famílias e o setor produtivo da cidade. Saímos às ruas e a população se juntou a nós. Deu certo! E hoje estamos vendo os resultados”, comemorou Taka Yamauchi, prefeito eleito de Diadema que assumirá a gestão em primeiro de janeiro de 2025.

A mobilização do Movimento do Bem e a adesão da população foram essenciais para pressionar as autoridades e garantir que a voz da comunidade fosse ouvida. O voto favorável da Câmara representa um marco importante para a cidade, que passa a ter uma cobrança mais justa e transparente para a taxa de coleta de lixo.