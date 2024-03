Câmara concede Título de Cidadão Sulsancaetanense ao atleta Marcio de Jesus

Professores, atletas e praticantes de diferentes estilos de lutas se reuniram na Câmara Municipal de São Caetano do Sul na noite de quarta-feira (27/3) para entrega do título de Cidadão Sulsancaetanense ao atleta Marcio de Jesus. A honraria tem por objetivo destacar os serviços prestados ao município e a dedicação em prol do esporte. O evento também ressaltou o papel fundamental dos profissionais das artes marciais na preservação das tradições culturais e históricas associadas a cada modalidade.

O vereador Américo Scucuglia (PRD), autor da iniciativa da solenidade e representando o Poder Legislativo, destacou a trajetória dos atletas. “Vocês que estão aqui sabem da importância do trabalho de vocês para o crescimento do esporte. Todos têm um passado de luta, com diversas conquistas, merecendo essa homenagem pela dedicação e disciplina”, disse.

Marcio de Jesus agradeceu a homenagem em nome de todos os atletas. “Plantei um sonho e hoje estou colhendo os frutos levando o nome de São Caetano do Sul para o mundo através das minhas vitórias. Fico muito feliz por ser agraciado com esse Título de Cidadão Sulsancaetanense e isso vai cada vez mais alimentar meus sonhos de conquistas para nossa cidade e o Brasil”, afirmou o lutador de muay thai e kickboxing.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) reforçou a importância das artes marciais para a formação da sociedade. “Disciplina e hierarquia são fundamentais para se obter o sucesso em qualquer atividade na vida e o trabalho que realizam é de fundamental importância para nossos jovens.” frisou. “Vocês são expoentes das artes marciais no Brasil e podem contar com a Prefeitura de São Caetano para cada vez mais desenvolverem suas atividades e influenciarem nossa juventude com seus bons exemplos”, acrescentou Seraphim.

Durante o evento foi apresentado um vídeo destacando cada um dos homenageados. Na oportunidade 16 profissionais das artes marciais receberam placas de congratulação.

Os homenageados foram: