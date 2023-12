Câmara aprova auxílio para vítimas de desabamento em São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou nesta terça-feira, 5, a concessão de auxílio aluguel às famílias vítimas do desabamento na Rua Antonieta, localizada no bairro Boa Vista, após as fortes chuvas da semana passada.

De acordo com o texto do projeto encaminhado para a votação da Casa, em regime de urgência, o auxílio aluguel mensal será no valor de R$ 2 mil para custear a locação de imóvel residencial, sendo o valor fornecido por seis meses. Há uma previsão de duas prorrogações do auxílio por igual período.

O projeto também estipula um adicional de R$ 500,00 como uma ajuda para mudança, além de auxílios para bens perdidos, mediante comprovação. Serão R$ 1.500,00 para compra de geladeira, R$ 400,00 para fogão e R$ 500,00 para aquisição de cama/colchão. O pagamento desses auxílios será feito de forma única.