CAM-CCBC realiza Oficina de Oratória que antecede o Vis Moot

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), em uma iniciativa conjunta com a New Generation, comissão de jovens idealizada e apoiada pelo CAM-CCBC, promove no dia 15 de fevereiro, a Oficina de Oratória – The Road to the Vis, evento preparatório para o tradicional Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), que está na sua 31ª edição e vai ocorrer entre 22 e 28 de março, em Viena, na Áustria. A oficina será transmitida de forma online e gratuita a todos os interessados.

As inscrições podem ser realizadas através do seguinte link: https://ccbc-org-br.zoom.us/webinar/register/WN_0OYVELGrQIeQ5ios2Be8VA

Com o objetivo de preparar os participantes do Vis Moot no tocante à desenvoltura e posicionamento, o CAM-CCBC preparou uma oficina, em que quatro participantes desempenharão papéis de oradores da competição, simulando uma audiência, enquanto três árbitros especializados comentarão suas performances.

A Oficina de Oratória – The Road to the Vis é uma oportunidade valiosa para os estudantes e convidados realizarem uma imersão no universo jurídico que promete estimular discussões envolventes sobre as práticas da competição. Ao término da simulação, terá um espaço para perguntas e respostas relacionadas à audiência permitindo a interação de todos os convidados.

Pre-Moot São Paulo

A Oficina antecipa ainda o tradicional Pre-Moot CAM-CCBC, programado para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Esta edição, a 13ª do evento, contará com a participação de cerca de 30 equipes representando todas as cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Além de ser mais uma oportunidade para as equipes se prepararem para a competição no 31st Vis Moot, o Pre-Moot São Paulo oferece prêmios significativos, com R$ 35.000,00 para o 1º lugar, R$ 30.000,00 para o 2º lugar e R$ 25.000,00 para o 3º lugar.

Importante ressaltar que esses prêmios têm o objetivo de viabilizar a participação dos estudantes brasileiros na competição em Viena.

SERVIÇO:

Evento: Oficina de Oratória – The Road to the Vis

Data: 15 de fevereiro

Horário: 18h30 às 19h30

Local: Online

Sobre o CAM-CCBC: É o mais tradicional centro de arbitragem e mediação do Brasil. Vocacionado para a administração de disputas comerciais complexas e de grande porte, conta com corpo técnico altamente qualificado, pautado por procedimentos internos certificados pela ISO 9001. É a instituição arbitral brasileira com maior projeção no exterior e atende empresas de vários países segundo as melhores práticas da Arbitragem Internacional.