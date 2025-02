Calor extremo exige reforço na hidratação para evitar riscos à saúde

A onda de calor que atinge o Brasil desde a última segunda-feira (17) tem elevado as temperaturas em diversas regiões do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar quente e seco, que já estava presente no Sudeste, Sul e Nordeste, ganhou força no domingo, provocando picos de calor que superam em mais de 5°C a média climatológica. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Bahia estão entre os mais afetados. Diante desse cenário, especialistas alertam para a importância da hidratação, fundamental para evitar complicações de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de 35 ml de água por quilo de peso corporal. No entanto, em períodos de calor intenso, essa necessidade pode aumentar para 45 ml por kg, conforme explica a professora do curso de Nutrição da UNINASSAU Recife, Jussara Pessôa. “Com o aumento da transpiração, o corpo perde mais líquidos, e essa reposição deve ser feita de forma adequada. Para uma pessoa de 70 kg, por exemplo, o ideal seria ingerir pelo menos 3,15 litros de água por dia”, orienta a nutricionista.

A falta de hidratação pode levar a tontura, dores de cabeça, sensação de cansaço, desmaios e até problemas cardíacos. Além disso, quando a temperatura corporal não é regulada corretamente, há risco de insolação e exaustão térmica. “Manter o equilíbrio hídrico é essencial para que o metabolismo funcione bem. A hidratação adequada garante a regulação da temperatura corporal e auxilia no transporte de nutrientes e hormônios pelo organismo”, acrescenta Jussara.

Especialistas recomendam evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia e buscar locais ventilados. Além disso, é fundamental não substituir a água por refrigerantes ou bebidas alcoólicas, que podem intensificar a desidratação. Para aqueles que têm dificuldade em beber água pura, uma alternativa saudável é aromatizá-la com frutas como limão, morango ou melancia, tornando o consumo mais agradável.

Para repor os eletrólitos perdidos pelo suor excessivo, além da água, outras opções podem ser incorporadas à rotina de hidratação. “A água de coco é uma excelente escolha, pois é rica em potássio, ajudando a equilibrar os níveis de eletrólitos no organismo. Isotônicos também podem ser utilizados, principalmente para quem pratica atividades físicas intensas durante o calor”, destaca Jussara Pessoa. A nutricionista reforça que a reposição adequada de líquidos e minerais é essencial para evitar desidratação severa, que pode comprometer funções vitais do corpo. “Em casos de tontura extrema, vômitos, desmaios ou sintomas persistentes, é fundamental buscar atendimento médico imediato para evitar complicações mais graves”, alerta.