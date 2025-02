Calita Franciele rebate críticas sobre casamento com Amado Batista

Calita Franciele, uma jovem de 23 anos e atual Miss Universo Mato Grosso, fez declarações contundentes em resposta às críticas que recebe por seu relacionamento com o cantor Amado Batista, de 74 anos. Com o casamento agendado para 15 de março, às 16h30, na Fazenda AB em Cocalinho, Mato Grosso, a modelo decidiu compartilhar seus sentimentos sobre o julgamento público que enfrenta nas redes sociais.

“Amor Não Tem Preconceito”, Diz Calita

Em entrevista ao Extra, Calita expressou sua indignação em relação aos comentários negativos que circulam a respeito de sua união com Amado. “Embora não seja fácil lidar com isso, não sou do tipo que se deixa intimidar. Eu não vou abrir mão do meu relacionamento por conta do medo do que os outros pensam”, afirmou. A jovem ressaltou que o amor deve ser livre de preconceitos e que as opiniões alheias refletem mais sobre os indivíduos do que sobre ela ou seu parceiro.

A Fazenda AB, onde o casal se casará, é uma das principais propriedades do artista e está avaliada em impressionantes R$ 350 milhões, cobrindo uma área de 35 mil hectares e 4.680 m² de construção. Vale destacar que, conforme a legislação brasileira, devido à sua idade avançada, Amado Batista optará pela separação total de bens no casamento.

Patrimônio e Investimentos de Amado Batista

Com um patrimônio estimado em R$ 800 milhões e um faturamento anual superior a R$ 120 milhões proveniente da venda de gado, Amado também se destaca por seus investimentos diversificados. Amado também se destaca por seus investimentos diversificados. O cantor tem ampliado suas atividades econômicas através da aquisição de fazendas em Mato Grosso e Goiás, além de realizar negócios em setores variados como rádio e imóveis.

Os primeiros rumores sobre o romance entre Calita e Amado começaram a circular em junho de 2024, quando o jato particular do cantor foi avistado frequentemente em Campinápolis, cidade natal da modelo. No entanto, foi somente em dezembro que o artista confirmou publicamente o relacionamento.