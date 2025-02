Amado Batista marca casamento com modelo 50 anos mais jovem

O renomado cantor Amado Batista, de 73 anos, está prestes a selar sua união com a jovem modelo Calita Franciele, que possui apenas 23 anos. Este enlace promete ser um dos eventos mais notáveis do ano, suscitando questionamentos sobre as motivações por trás dessa relação.

A cerimônia de casamento está agendada para o dia 15 de março de 2025 e será realizada em uma das propriedades rurais do artista localizada em Goiás. O casal, que iniciou seu relacionamento em dezembro de 2024, já selecionou os padrinhos e está enviando os convites para os convidados.

Casamento com separação total de bens

A jornalista Jackeline Mendonça, correspondente do programa Hora da Venenosa da Record GO, revelou algumas informações sobre o evento. A união será formalizada sob o regime de separação total de bens, conforme estipula a legislação brasileira para indivíduos acima de 70 anos.

Detalhes sobre o pedido de casamento ainda permanecem obscuros, pois o cantor não divulgou informações oficiais a respeito. Contudo, em 4 de fevereiro deste ano, Calita Franciele comemorou seu aniversário e recebeu um presente especial do noivo: um buquê de rosas acompanhado de fotos do casal e a mensagem “Sobre um dia especial”, que indicou publicamente a seriedade do relacionamento.

Histórico amoroso e polêmicas

No mês anterior ao aniversário de Calita, Amado Batista havia insinuado que estava em um novo relacionamento, mas evitou mencionar o nome da parceira. Ele declarou: “A internet fala demais. Mas estou namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser felizes, não é? E namorar quem você quer, ou se ela quiser também”.

O último relacionamento amplamente divulgado pelo cantor foi com Layza Felizardo, também de 23 anos. O término desse romance foi marcado por controvérsias, incluindo acusações de violência doméstica e uma disputa judicial relacionada à união estável.

O iminente matrimônio entre Amado Batista e Calita Franciele representa uma nova fase na vida do cantor, embora o passado ainda levante incertezas sobre o futuro da relação. Com os preparativos em andamento e uma expectativa crescente entre fãs e admiradores, todos aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre esta história de amor que desafia as convenções sociais.

O casamento de Amado Batista e Calita Franciele promete não apenas ser um evento repleto de emoção, mas também despertar curiosidade sobre a dinâmica desse relacionamento que atravessa cinco décadas de diferença. Fique atento às atualizações!