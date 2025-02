Caixa registra lucro de R$ 14 bilhões em 2024, com alta de 31,9%

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (25), um lucro líquido recorrente de R$ 14 bilhões para o ano de 2024. Esse resultado representa um aumento expressivo de 31,9% em comparação ao ano anterior, demonstrando a solidez da instituição financeira no cenário econômico atual.

No que diz respeito à margem financeira, a estatal registrou um total de R$ 61,6 bilhões no período, marcando uma elevação de 1,3% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Ao analisar especificamente o quarto trimestre de 2024, a Caixa reportou um lucro de R$ 4,6 bilhões, o que representa um crescimento impressionante de 59,7% em relação ao mesmo trimestre de 2023 e um aumento trimestral de 40,4%. Durante esse período, a margem financeira foi de R$ 16,3 bilhões, refletindo um crescimento de 12,7% frente ao trimestre anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), indicador que avalia a rentabilidade da instituição, subiu 1,97 ponto percentual em relação ao ano passado, alcançando a marca de 10,4%. A carteira total de crédito da Caixa encerrou o último ano com um saldo significativo de R$ 1,236 trilhão, evidenciando um crescimento de 10,4% nos últimos doze meses.

Outro ponto positivo foi a redução da inadimplência da Caixa, que caiu para 1,97%, uma diminuição de 0,18 ponto percentual em relação ao fechamento de dezembro de 2023.

Além disso, a instituição detém uma participação notável de 67,2% no mercado de crédito imobiliário brasileiro. A carteira nesse segmento alcançou R$ 832,1 bilhões, representando um crescimento robusto de 13,5% em comparação ao ano anterior. A Caixa também reportou um recorde na contratação de crédito imobiliário em 2024, totalizando R$ 223,6 bilhões em novas operações — uma elevação de 20,6% se comparado a 2023.

Dados Relevantes sobre a Caixa Econômica Federal em 2024