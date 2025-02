Santos Brasil reporta queda no lucro líquido e aumento na receita líquida no Quarto Trimestre de 2024

A operadora portuária Santos Brasil divulgou seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2024, revelando uma queda de 8,3% em seu lucro líquido, que totalizou R$ 206,3 milhões. Em contraste, a receita líquida da empresa apresentou um crescimento expressivo de 18,5%, alcançando R$ 790,7 milhões em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho financeiro da companhia, apesar do aumento na receita, foi impactado por uma elevação significativa nos custos operacionais. No quarto trimestre de 2024, esses custos somaram R$ 369,8 milhões, marcando um aumento de 38% em relação aos R$ 268 milhões registrados no mesmo período de 2023. Além disso, as despesas operacionais também apresentaram um crescimento considerável de 13,7%, atingindo R$ 82,2 milhões.

Em termos de resultado financeiro líquido, a Santos Brasil enfrentou uma deterioração substancial, com perdas que totalizaram R$ 74,3 milhões. Esse resultado representa um aumento de mais de três vezes em relação ao prejuízo anterior de R$ 21,2 milhões. No entanto, as perdas relacionadas a impostos e contribuições sociais foram reduzidas para R$ 58,1 milhões, uma melhora se comparada às perdas de R$ 80,5 milhões do ano passado.

Por outro lado, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa cresceu 10,2%, totalizando R$ 404 milhões. Este indicador reflete uma performance operacional robusta em meio aos desafios enfrentados.

Adicionalmente, os terminais da Santos Brasil movimentaram um total de 251,7 mil contêineres durante o trimestre analisado, representando um aumento significativo de 47,5% em relação ao volume movimentado no mesmo período do ano anterior.