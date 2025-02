Caixa postal Gov.br é lançada com diversos serviços e benefícios

A partir de hoje, 4 de fevereiro, todos os usuários do sistema Gov.br poderão acessar uma nova funcionalidade: a caixa postal individual. Essa ferramenta, desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), visa proporcionar um canal seguro para o recebimento de informações personalizadas e oficiais do governo federal, com o intuito de mitigar riscos de fraudes.

Primeiros beneficiados com a nova plataforma

O primeiro grupo a receber mensagens através dessa nova plataforma será composto pelos candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira. Estima-se que aproximadamente 4.000 candidatos, tanto para cargos de ensino médio quanto para posições de nível superior, serão notificados sobre a convocação para cursos de formação por meio da caixa postal do Gov.br.

Planos do governo para a nova ferramenta

O governo federal tem planos ambiciosos para essa ferramenta, que futuramente poderá ser utilizada para enviar atualizações sobre vacinação e informações relevantes relacionadas à concessão de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, a caixa postal poderá servir como canal para avisos sobre inscrições em programas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Importância de acessar a caixa postal regularmente

Rogério Mascarenhas, secretário de governo digital do MGI, enfatizou a importância da população acessar sua caixa postal regularmente. “É fundamental que os cidadãos verifiquem suas mensagens para não perder informações cruciais ou o acesso a serviços públicos e benefícios“, afirmou.

Como Acessar a Caixa Postal do Gov.br

A nova caixa postal é gratuita e será automaticamente disponibilizada na área pessoal dos usuários que já estão cadastrados no Gov.br. O acesso pode ser realizado através do aplicativo ou diretamente pelo site.

Contudo, apenas os usuários classificados nos níveis prata e ouro poderão utilizar a função via aplicativo. Os usuários poderão ativar notificações push em seus dispositivos móveis para garantir que não percam nenhuma comunicação importante.

A implementação dessa ferramenta contou com a colaboração do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e se inspirou em modelos de comunicação digital bem-sucedidos adotados por países como Dinamarca, Holanda e Uruguai. Atualmente, o Gov.br possui cerca de 164 milhões de usuários e oferece acesso a aproximadamente 4.500 serviços digitais.

Passo a Passo para Criar uma Conta no Portal Gov.br

Os cidadãos podem criar uma conta no Gov.br utilizando um computador, tablet ou celular. Para isso, devem acessar o site oficial e seguir as instruções disponíveis. É necessário informar dados como CPF e data de nascimento.

No caso de dispositivos móveis, o aplicativo pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) ou App Store (iOS), sendo desenvolvido pela equipe de Serviços e Informações do Brasil. A criação da conta no aplicativo pode facilitar a obtenção dos níveis prata ou ouro devido ao uso da câmera, que auxilia na validação da identidade do usuário.

Para aqueles que já possuem uma conta, é recomendável verificar seu nível atual e considerar uma possível atualização para os níveis superiores. Tanto a inscrição quanto as alterações podem ser realizadas pelo computador; no entanto, recomenda-se que o processo seja feito pelo aplicativo para maior facilidade.

Obtenha Nível Prata ou Ouro no Gov.br

Para alcançar uma conta de nível prata, é necessário passar por um reconhecimento facial que confronte a foto com os dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou validar as informações em um dos 14 bancos credenciados pelo Gov.br. Os passos incluem acessar “Autorização de uso de dados pessoais” na conta Gov.br e seguir as instruções fornecidas pelo aplicativo.

Por outro lado, o nível ouro é acessível após a realização do reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Esta categoria garante acesso completo a todos os serviços públicos digitais disponíveis.

Para mais informações sobre como criar ou gerenciar sua conta Gov.br, é possível visitar o site oficial www.gov.br/conta.