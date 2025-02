CAIXA oferece produtos e serviços para facilitar a vida dos universitários

Na Quinzena do Universitário, de 3 a 14 de fevereiro, a CAIXA traz um conjunto de soluções de produtos e serviços bancários voltados para jovens que estão iniciando a vida acadêmica. O pacote de ações vai ajudar os estudantes universitários a iniciar 2025 com mais tranquilidade e segurança financeira.

Veja abaixo o que contêm no pacote de ações voltadas para o mês da matrícula universitária:

Conta corrente: Acesso digital e praticidade para as movimentações do dia a dia com o cartão de débito CAIXA.

Cartão de crédito universitário: Sem anuidade nos primeiros 5 anos e com tarifas diferenciadas, o Cartão de Crédito Universitário CAIXA não exige comprovação de renda e por ser usado no exterior. Disponível para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino superior (graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado) públicas ou privadas, a partir do 1º semestre.

Previdência: planos a partir de R$ 35 mensais para construir um futuro financeiro seguro. O valor pode ser usado para um intercâmbio, abrir o próprio negócio, entre outros.

Investimento: cliente com conta corrente na CAIXA tem acesso ao portfólio de investimento desde Poupança até Home Broker.

Para saber mais, acesse o site da CAIXA.