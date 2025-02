CAIXA simplifica navegação no CAIXA Tem

A CAIXA implementou novas funcionalidades no aplicativo CAIXA TEM nesta terça-feira (4). Os serviços de criação de novo acesso, desbloqueio, recuperação de senha e atualização cadastral podem ser realizados em jornadas 100% digitais. Os clientes não precisarão mais se deslocar até uma agência, facilitando a vida de quem não lembra do código que criou para acesso.

As mudanças também facilitam a atualização remota do cadastro, permitindo a inclusão e atualização de dados obrigatórios como telefone, e-mail, endereço e renda, além de simplificar o registro do novo número do celular, em casos de troca de aparelho. As mudanças oferecem ao usuário do CAIXA Tem uma experiência mais simples e intuitiva.

O desbloqueio foi simplificado, permitindo a liberação rápida de contas bloqueadas sem a necessidade de solicitação de e-mail para confirmação do usuário. Ao mesmo tempo, o processo se tornou ainda mais seguro com a adição de novas camadas de segurança. A validação do celular passa a ocorrer por meio do WhatsApp do titular da conta, de forma automática, ampliando o alcance para regiões remotas, bastando ao cliente ter um ponto de conexão com aInternet.

As melhorias no aplicativo integram o movimento de transformação digital promovido pela CAIXA, proporcionando maior comodidade, facilidade e segurança aos clientes.

Mais informações podem ser consultadas no endereço caixa.gov.br/caixatem.