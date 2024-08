CAIXA Cultural São Paulo participa da Jornada do Patrimônio 2024

A CAIXA Cultural São Paulo integra a programação oficial da 10ª edição da Jornada do Patrimônio 2024. A jornada é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo e tem como objetivo a valorização do patrimônio cultural do município por meio da divulgação de museus, sítios e edifícios de interesse histórico e cultural. As atividades na CAIXA Cultural São Paulo são gratuitas e acontecem nos dias 17 e 18 de agosto. As inscrições são realizadas gratuitamente no site da CAIXA Cultural.

Encontro Cultural: CAIXA Cultural Patrimônio Vivo

O encontro cultural com o objetivo de apresentar a CAIXA Cultural São Paulo, permite aos participantes um passeio pela história e arquitetura do Edifício Sé, sede do centro cultural, oferecendo uma compreensão rica em detalhes de seu patrimônio histórico e iconográfico preservado, que representa um exemplar notável da arquitetura da primeira metade do século XX.

Mais que um símbolo arquitetônico da capital paulista, a CAIXA Cultural é um espaço de relevância para o enriquecimento cultural e econômico da cidade ao promover uma gama de atividades culturais que atraem moradores e turistas, contribuindo assim para o setor da economia criativa.

Além de estudantes de turismo, arquitetura, admiradores de prédios históricos, o encontro é também uma oportunidade enriquecedora para guias de turismo se familiarizarem com todos esses aspectos, enriquecendo suas práticas profissionais e, consequentemente, a experiência dos visitantes. O encontro acontece no sábado (17), às 10h, em turma única com 50 participantes.

Visita Teatralizada: Memórias da CAIXA

A atividade é uma vivência que celebra a trajetória da CAIXA Cultural São Paulo e convida o público a refletir sobre sua própria relação com a história e a cultura, em um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Por meio de uma conversação, os participantes são conduzidos por uma jornada que entrelaça a história da CAIXA em São Paulo com os principais momentos históricos da cidade, do estado e do país.

Os mediadores trazem ainda como a participação do banco no financiamento de obras públicas e seu papel na implementação de políticas sociais contribuem para o desenvolvimento do Brasil, ao mesmo tempo, eles refletem sobre a importância cultural do edifício da CAIXA Cultural São Paulo, um espaço que abriga exposições, eventos artísticos e projetos educativos que há 35 anos estimula a cultura e a arte na capital paulista. A atividade acontece no sábado (17), às 14h, em turma única com 45 participantes.



Visita mediada: Patrimônio arquitetônico da CAIXA Cultural SP

O Programa Educativo Gente Arteira da CAIXA Cultural São Paulo promove uma visita guiada especial para crianças, jovens e adultos em uma visita com foco na diversidade arquitetônica do Edifício Sé, onde funciona o espaço cultural. Durante o percurso guiado os participantes podem conhecer e explorar diversas escolas de arquitetura, como a clássica, neoclássica, Arte Déco e arte moderna.

A atividade acontece no domingo (18), às 11 e às 15h, com uma turma de 20 participantes em cada horário. A visita mediada é um convite a mergulhar na história e nas nuances arquitetônicas que moldaram o icônico Edifício Sé.

As inscrições para todas as atividades são realizadas gratuitamente no site CAIXA Cultural.

CAIXA Cultural São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa

Em celebração à Jornada do Patrimônio, a CAIXA Cultural São Paulo oferece, no sábado (17) e no domingo (18), cortesias para o Museu da Língua Portuguesa. Para serem contemplados, os visitantes precisam ser clientes da CAIXA e apresentarem o cartão de débito ou crédito do banco. A oferta é limitada a 60 ingressos por dia e a um par por pessoa. A CAIXA é a patrocinadora da temporada 2024 do museu que é um dos primeiros espaços dedicados a um idioma e que está instalado na história Estação da Luz no centro da cidade. Os ingressos têm validade até dezembro de 2024.

SERVIÇO:

Local: CAIXA Cultural São Paulo

Endereço: Praça da Sé, 111, Centro Histórico. São Paulo (SP) – próxima da estação Sé do Metrô

Funcionamento: Terça a Domingo, das 9h às 18h

Inscrições: Site daCAIXA Cultural.

Informações: (11) 3321-4400

Entrada franca

Acesso para pessoas com deficiência

Verifique a classificação indicativa