Caio Salgado propõe melhorias para trânsito em São Caetano do Sul

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou duas indicações para melhorias na mobilidade urbana de São Caetano do Sul. Os pedidos, baseados em demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar, visam proporcionar mais segurança e organização no trânsito da cidade.

O parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a demarcação adequada das vagas de estacionamento no trecho entre a Alameda Conde de Porto Alegre e a Alameda São Caetano, no bairro Santa Maria. “A falta de demarcação tem gerado desorganização, com motoristas ocupando indevidamente duas vagas, o que compromete a fluidez e a utilização eficiente da área disponível. A sinalização permitirá uma melhor organização do estacionamento, aumentando a capacidade de vagas e facilitando o acesso ao comércio local”, justificou Caio Salgado.

Redutores de velocidade no bairro Cerâmica

Além disso, o parlamentar encaminhou à Semob um pedido para a instalação de redutores de velocidade nas duas extremidades da Rua das Mangueiras, no bairro Cerâmica. “A medida se faz necessária devido às características da via, que inclui um trajeto de descida em ambos os sentidos. Essa configuração tem permitido que veículos, em especial os de grande porte, como ônibus, atinjam velocidades excessivas, aumentando consideravelmente o risco de acidentes”, explicou.

“Investir em melhorias na mobilidade urbana é essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. Essas medidas não apenas resolvem problemas pontuais, mas também contribuem para um trânsito mais organizado e eficiente, beneficiando toda a comunidade”, concluiu Caio Salgado.