Caio Salgado elogia encontro da Sedef por fortalecer inclusão e direitos humanos

O vereador Caio Salgado (PL) parabenizou a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida (Sedef) de São Caetano do Sul pelo encontro realizado no dia 21 de outubro, que reuniu funcionários públicos de diversas áreas e integrou os princípios dos direitos humanos universais com a acessibilidade e o uso de tecnologia assistiva.

No requerimento, Caio Salgado destacou o relevante trabalho realizado pela Sedef. “Os dispositivos e recursos assistivos, como os softwares apresentados aos servidores, são fundamentais para a inclusão. Esse trabalho intersetorial é essencial para eliminar barreiras ambientais e implementar condições de cidadania, demonstrando o comprometimento da Sedef com as pessoas com deficiência.”

O parlamentar ressaltou a importância de promover a inclusão e garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, tenham acesso a serviços e oportunidades. “Essa iniciativa é um passo fundamental para fortalecer a conscientização e a efetividade das políticas públicas para o desenvolvimento do município”, complementou.

A Sedef conta com o Programa de Fornecimento de Tecnologia Assistiva, uma política que beneficia pessoas com deficiência que enfrentam impedimentos para a comunicação, compreensão e mobilidade. Por meio da atuação de equipes multidisciplinares e do trabalho colaborativo e intersetorial, a Secretaria orienta e implementa os apoios necessários para garantir a cidadania.