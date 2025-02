Caiapônia, a “Capital das Cachoeiras” de Goiás, atrai turistas com mais de 40 cachoeiras

Localizada a aproximadamente 330 quilômetros de Goiânia, a cidade de Caiapônia, no estado de Goiás, foi oficialmente reconhecida como a “Capital das Cachoeiras” em 2023, através de uma legislação estadual. Este título ressalta o potencial turístico da região, que abriga mais de 40 cachoeiras com águas mornas e cristalinas, além de diversas trilhas que variam em grau de acessibilidade.

O Complexo da Cachoeira Santa Helena é considerado o principal atrativo turístico da cidade, atraindo visitantes em busca de contato com a natureza e tranquilidade. De acordo com Rafael Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Turismo e condutor turístico local, o complexo inclui várias belezas naturais, como as Cascatas, a Cachoeira Santa Helena e o Poço Azul.

“Esse local é ideal para um passeio durante todo o dia. A temperatura das águas é notavelmente mais quente em comparação com outras cachoeiras da região”, destacou Ferreira. Essa característica foi um dos motivos que levaram Jéssica Guedes, uma acupunturista que viajou de Brasília para celebrar seu aniversário, a escolher Caiapônia como destino. Em sua visita, Jéssica se encantou com a beleza do local e descreveu a experiência como superando suas expectativas.

“Desde o início da pesquisa sobre Caiapônia até a experiência na cidade, tudo foi surpreendente. As pessoas são extremamente educadas e prestativas“, afirmou Guedes, que já recomenda o destino para amigos e familiares.

Pablo Azevedo, engenheiro de software que veio do Rio de Janeiro para explorar as cachoeiras da região após vê-las nas redes sociais, também compartilhou sua satisfação com as belezas naturais do local. “As cachoeiras possuem uma beleza singular e são pouco frequentadas. A diversidade das águas é impressionante”, comentou.

Com quedas d’água que podem ultrapassar os 50 metros de altura e um relevo montanhoso característico, Caiapônia oferece não apenas cachoeiras, mas também mirantes deslumbrantes, como o Morro do Gigante Adormecido. Rafael Ferreira destaca que a região é ideal para quem busca experiências personalizadas em meio à natureza preservada.

Os condutores locais oferecem pacotes diários por R$ 250 para grupos de até 15 pessoas. Não há cobrança adicional para acessar as cachoeiras e trilhas, tornando a experiência ainda mais acessível aos visitantes.

Com suas atrações únicas e paisagens cativantes, Caiapônia se consolida como um destino imperdível para os amantes da natureza e do turismo ecológico.