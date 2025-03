Cadastro para estágio e aprendizagem do CIEE pode ser feito em estações da CPTM

O CIEE em Movimento, serviço itinerante de cadastro do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, aderiu ao programa “Movimento por Elas”, iniciativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A ação, em parceria com a operadora de transporte ferroviário, ocorre nesta quinta-feira, 20, na estação Barra Funda, e sexta-feira, 21, na USP Leste. No último dia 14, a ação aconteceu na linha Tatuapé.

Na ocasião, serão oferecidas informações detalhadas sobre os serviços da instituição, tirar eventuais dúvidas dos jovens/estudantes e montar ou atualizar o cadastro no Portal CIEE. O atendimento é gratuito e durante os dias haverá distribuição de brindes para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Para participar da ação, é preciso ter em mãos os documentos pessoais e dados de contato.

Atualmente, o CIEE conta com mais de 3,1 mil vagas de estágio e aprendizagem espalhadas por São Paulo e Região Metropolitana. As áreas de atuação com mais oportunidades abertas são Administração, Marketing, Direito e Ciências Contábeis.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço:

CIEE em Movimento por Elas

20/03 – Estação Palmeiras-Barra Funda

21/03 – Estação USP Leste

Horário: Das 11h às 15h