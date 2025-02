Cacá Diegues é velado no Rio neste sábado na ABL

O Brasil se despediu de um de seus mais importantes cineastas na madrugada desta sexta-feira, 14 de outubro. Cacá Diegues, conhecido por sua significativa contribuição ao Cinema Novo, faleceu no Rio de Janeiro aos 84 anos. O velório ocorrerá neste sábado, dia 15, das 12h às 16h, na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde o cineasta ocupava a cadeira número 7. Após a cerimônia, seu corpo será cremado no Caju.

De acordo com informações da TV Globo, Diegues estava programado para realizar uma cirurgia; no entanto, a Clínica São Vicente informou que ele sofreu complicações cardiocirculatórias durante a madrugada.

Nascido Carlos José Fontes Diegues em Maceió no dia 19 de maio de 1940, Cacá se mudou para o Rio de Janeiro ainda na infância e cresceu no bairro de Botafogo. Ao longo de sua carreira, destacou-se como um dos fundadores do Cinema Novo, um movimento cinematográfico que buscava representar a realidade brasileira com uma nova linguagem e estética. Ao lado de figuras como Glauber Rocha e Leon Hirszman, ele ajudou a moldar a identidade do cinema nacional.

Diegues deixou um legado impressionante com mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre suas obras mais notáveis estão “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Tieta do Agreste” (1995) e “Deus é Brasileiro” (2003). Seu trabalho foi amplamente reconhecido e premiado ao longo dos anos.

Em 2012, o cineasta foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em uma cerimônia realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, em 2016, ele foi o tema central do enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, que apresentou “Cacá Diegues — Retratos de um Brasil em cena” durante o desfile da Série A do carnaval. Emocionado com a homenagem, Cacá descreveu a apresentação como um “grande encontro familiar” e expressou sua felicidade por ser celebrado por uma escola de samba.

Na ABL, onde ingressou em 2018 na cadeira deixada pelo também cineasta Nelson Pereira dos Santos, Cacá compartilhou seu espaço com importantes personalidades da literatura brasileira como Euclides da Cunha e Afrânio Peixoto.

Em sua vida pessoal, Cacá Diegues era pai de quatro filhos e estava casado desde 1981 com a produtora Renata Almeida Magalhães. Ele deixa três netos e um legado indelével para o cinema brasileiro.

A trajetória artística e as contribuições culturais de Cacá Diegues continuarão a inspirar futuras gerações.