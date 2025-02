Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos

O renomado cineasta Cacá Diegues faleceu na madrugada desta sexta-feira, dia 14, aos 84 anos, em decorrência de complicações surgidas após uma cirurgia. A notícia de sua morte marca uma grande perda para a cultura brasileira.

Natural de Maceió, Cacá nasceu no dia 19 de maio de 1940 e se mudou para o Rio de Janeiro ainda na infância, aos seis anos. Cresceu no bairro de Botafogo, onde passou sua juventude imerso nas artes e na cinematografia.

Diegues foi um dos principais nomes do movimento Cinema Novo, que revolucionou a indústria cinematográfica brasileira na década de 1960. Juntamente com outros cineastas como Glauber Rocha e Leon Hirszman, ele ajudou a estabelecer um novo paradigma para a produção audiovisual no país.

Durante sua carreira, Cacá Diegues dirigiu mais de 20 longas-metragens, sendo alguns dos mais reconhecidos “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Veja esta canção” (1994) e “Tieta do Agreste” (1995). Seu portfólio inclui ainda obras notáveis como “Ganga Zumba” (1964), “Os herdeiros” (1969), “Joanna Francesa” (1973) e “Orfeu” (1999), entre muitos outros.

Em 2012, recebeu homenagem no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, consolidando seu legado na história do cinema nacional.

No carnaval de 2016, Cacá foi tema do enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, que desfilou com o título “Cacá Diegues – Retratos de um Brasil em cena”, sob a criação do carnavalesco Márcio Puluker. O cineasta participou do desfile e descreveu a experiência como um “grande encontro familiar”, expressando sua alegria por ser homenageado dessa forma.

Cacá Diegues também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2018, ocupando a cadeira número 7 anteriormente pertencente ao cineasta Nelson Pereira dos Santos. Ele se juntou a uma lista ilustre que inclui escritores como Euclides da Cunha e Afrânio Peixoto.

Na esfera pessoal, Cacá era pai de quatro filhos, sendo dois deles fruto do seu casamento com a cantora Nara Leão. Desde 1981, era casado com Renata Almeida Magalhães, produtora de cinema. O cineasta deixa também três netos.

A contribuição de Cacá Diegues ao cinema e à cultura brasileira será sempre lembrada por sua capacidade de contar histórias que refletiam as complexidades da sociedade nacional.