Cacá Bueno se torna proprietário de equipe na Stock Car 2025

Maior campeão em atividade na Stock Car Pro Series, Cacá Bueno dará um novo passo na carreira a partir de 2025. O piloto, que disputou a temporada deste ano pela KTF Sports, vai se tornar proprietário de dois carros a partir do próximo campeonato, se associando à estrutura da Scuderia Chiarelli, já atuante na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Vou continuar na Stock Car, mas estou de saída da KTF. Agradeço a todos da equipe. Vou sair para uma jornada especial pois, se não estou montando uma oficina, estou me associando a uma delas: estarei na estrutura da Chiarelli. As vagas serão minhas e terei foco especial na área de marketing, comercial e comunicação, enquanto a equipe cuidará do lado técnico e da parte esportiva”, disse Cacá Bueno.

“Estou ansioso para que 2025 chegue logo. A temporada vai começar um pouco mais tarde do que é o normal. A gente vai ter um trabalho intenso de construção dos carros”, completa o piloto.

Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, empresa promotora da Stock Car, elogiou o compromisso de Cacá Bueno com a categoria.

“O Cacá é um dos nomes mais importantes da história da Stock Car. E é especial ver um personagem como ele se mostrar alinhado com o futuro da categoria. O Cacá sempre foi mais do que um piloto, é também um grande empreendedor da Stock Car. Por tudo o que ele representa, o fato de estar no grid conosco é bem relevante para o futuro da Stock Car. Desejamos muito sucesso a ele”, disse Oliveira.

O campeonato da Stock Car em 2025 contará com 12 etapas, sendo a primeira delas marcada para o dia quatro de maio. As praças que serão visitadas pela principal categoria do automobilismo brasileiro ainda serão anunciadas.