Cabofolia 2025 tem Ivete Sangalo, Léo Santana, Claudia Leitte e muito mais

Foi dada a largada para o calendário dos foliões de 2025. O CaboFolia, entre os maiores carnavais fora de época do país, acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro, no Espaço de Eventos de Cabo Frio. Resgatando a cultura das micaretas, o evento, que chega à sua 27ª edição, desta vez vem com temática que homenageia as 4 décadas de Axé Music, com os principais nomes que são a cara do carnaval, como Léo Santana, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e muito mais. Os ingressos já estão à venda pelo site oficial.

E carnaval raíz não pode ser de outra forma: reunindo todos os foliões para seguir o trio elétrico. O festival repete o sucesso absoluto do formato inaugurado em 2024 e a programação completa será em um circuito de trios elétricos dentro do espaço de eventos de Cabo Frio.

“O Cabofolia nasceu com a vertente do Axé e até hoje é o estilo predominante no evento, então o tema surgiu com intuito de homenagear e comemorar essas mais de 04 décadas do ritmo em suas diversas formas de expressão”, afirma Sérgio Ribeiro, Diretor executivo do evento.

O axé de fato reinou no line up de 2025 e entre a junção de culturas, ninguém vai ficar parado. “A entrada do Timbalada vem para representar a força dos blocos e das bandas Afro no contexto e na relevância do Axé Music. Unificando com a batida do Monobloco, fazendo um grande intercâmbio cultural da Bahia com o Rio de Janeiro em suas vertentes dos blocos de rua”, conta o Diretor.

Confira a programação por dia:

16/01/2024

Claudia Leitte

Gloria Groove

Timbalada

17/01/2024

Ivete Sangalo

Xanddy Harmonia

Monobloco

18/01/2024

Léo Santana

Dubdogz

Durval Lelys

Além dos trios, o que também volta em 2025 é a Roda Gigante, repetindo o sucesso de 2023 e 2024. Com visão privilegiada do evento e dos melhores shows, a atração permanece na próxima edição.

Em 2024, todos os recordes foram batidos e cerca de 35 mil pessoas passaram pelo evento durante os 3 dias de festival. De acordo com Sérgio, o objetivo é que o número seja batido novamente nesta edição.

“A cada ano, trabalhamos para que nossos próprios recordes sejam batidos, por isso a nossa expectativa é de que o público volte com o desejo de viver experiências melhores e que seja mais um recorde de público”.

Do bloco ao camarote

O evento disponibiliza diferentes tipos de ingressos para todos os gostos:

Bloco: Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito.

Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito. Camarote Axé: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco.

Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco. Camarotes oficial open bar: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico, acesso ao bloco e serviço de bebidas alcoólicas premium e não alcoólicas incluídas.

Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico, acesso ao bloco e serviço de bebidas alcoólicas premium e não alcoólicas incluídas. Camarote Lokko: espaço reservado para um grupo seleto com o melhor open bar e open food e decoração diferenciada. Também tem acesso ao bloco.

Impacto econômico e responsabilidade social

Mais do que entretenimento, o Cabofolia promove um impacto positivo e duradouro para a população da região em diversos aspectos. O evento gera diretamente mais de 1.200 empregos, movimentando toda a economia da cidade. Entre o administrativo, mais de 90% da equipe é feminina.

O evento também tem uma forte iniciativa de sustentabilidade, chegando em sua quarta edição com coleta seletiva e doação das lonas usadas no evento para serem transformadas em bolsas ecológicas.

O CaboFolia é uma realização da Excess Produções e da M4 Produções e produção da LEP produções.

Serviço

CaboFolia 2025

Data: 16 a 18 de Janeiro

Local: Espaço de Eventos Cabo Frio

Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 – Guarani, Cabo Frio – RJ, 28911-050

Ingressos: https://baladapp.com.br/pt-BR/evento/cabo-folia-2025-cabo-frio-16-de-janeiro-de-2025/5767

Valores sujeitos a alteração conforme lote vigente

Bloco

Quinta 16/01 – R$70,00

Sexta 17/01 – R$80,00

Sábado 18/01 – R$80,00

Passaporte – R$200,00

Camarote Axé

Quinta 16/01 – R$100,00

Sexta 17/01 – R$120,00

Sábado 18/01 – R$120,00

Passaporte – R$300,00

Camarote Oficial Open Bar

Quinta 16/01 – R$200,00

Sexta 17/01 – R$220,00

Sábado 18/01 – R$220,00

Passaporte – R$600,00

Camarote Lokko

Quinta 16/01 – R$390,00

Sexta 17/01 – R$410,00

Sábado 18/01 – R$410,00

Passaporte – R$1.150,00