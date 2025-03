Cabaret Ilusão, comédia que celebra a força do feminino, entra em cartaz na FASCS

Neste sábado, 15 de março, entra em cartaz o espetáculo teatral “Cabaret Ilusão”, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul (Teatro Timochenco Webbi). Encenado por alunos do 7º semestre do Curso Técnico de Teatro da FASCS, a atividade de formatura dos integrantes do grupo terá temporada de 15 de março a 3 de maio, às 20h30 (sextas-feiras) e às 19h (aos sábados).

O valor dos ingressos é de R$ 15 (meia-entrada), R$ 30 (inteira) e R$ 10 para alunos da instituição, à venda no local 1 hora antes do início de cada apresentação. A recomendação etária é a partir de 14 anos. O edifício Milton Andrade da Fundação das Artes, que abriga o Teatro Timochenco Webbi, está localizado à Rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano.

Comédia e um toque de suspense

Com um elenco majoritariamente feminino, a peça aborda temas de gênero por meio das histórias de personagens que vivem em um cabaré, com humor e um toque de suspense. O espetáculo é recheado de música e números que remetem ao universo burlesco, proporcionando uma experiência vibrante e envolvente.

“Cabaret Ilusão” é uma combinação única entre provocação e encantamento, fazendo uma ponte entre o glamour do burlesco e o dinamismo do mundo contemporâneo. O espetáculo transita entre o passado e o presente, com cor, brilho e personalidade. A narrativa equilibra um humor inteligente e momentos de tensão, com reviravoltas inesperadas que mantêm o público atento do início ao fim”, assina o grupo integrante da peça.

Com o objetivo de tornar o espetáculo mais acessível, algumas sessões contarão com tradução em Libras. As datas serão divulgadas em breve.

Serviço

Cabaret Ilusão, com a Turma 72 da Escola de Teatro da Fundação das Artes

Temporada: 15 de março a 3 de maio

Sessões: sextas-feiras às 20h30 e sábados às 19h

Teatro Timochenco Wehbi: Rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul

Ingressos: R$15 (meia-entrada), R$ 30 (inteira) e R$ 10 para alunos da FASCS, à venda 1 hora antes do início de cada apresentação

Classificação etária: 14 anos

Acessibilidade (LIBRAS): em breve



Ficha Técnica

Participação especial: Larissa Gabriela

Elenco: Aline Cruz, Ana Clara Reges, Beatrice Quinelato, Bia Rodrigues, Emilly Di Sibio, Hadassa Sant’Ana, Isabella Primon, Johnny T., Julia Baldo, Júlia Igual, Karoline Gregório e Mary Rose

Direção Geral: Pedro Alcântara

Dramaturgia e Direção: Celso Correia Lopes

Preparação corporal: Dani Rocco

Preparação vocal: Milena Miotto e Amir Formiga

Piano e Apoio vocal: Amir Formiga

Bateria: Lucas Gomes

Produção: Sérgio de Azevedo e Turma 72

Design de luz: Sérgio de Azevedo

Operadores de luz: Gabriel Pequeno e Kevin Nascimento

Figurino: Paula Venâncio

Cenografia: Turma 72

Fotografia: João Santos

Realização: Fundação das Artes de São Caetano do Sul